Adriana Lima: 'Uništio me treći porod. Svaki dan je nova borba'

Brazilski model Adriana Lima (41) u kolovozu prošle godine rodila je treće dijete. Sina Cyana Limu dobila je s filmskim producentom Andreom Lemmersonom (41), a sada je u intervjuu za časopis People otkrila da vodi borbu s kilogramima.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Svaki dan je nova borba i svaki dan samu sebe moram podsjećati da moram prihvatiti svoje novo tijelo. Ali i učiniti sve što mogu da ga čim prije dovedem u red - rekla je Lima.

Dodala je kako svaki dan naporno vježba te otkriva nove stvari o sebi i svom tijelu.

- I to je u redu, jer tijelo u različitoj životnoj dobi reagira različito na iste podražaje - rekla je Adriana Lima, koja iz braka sa srpskim NBA košarkašem Markom Jarićem ima kćeri Siennu i Valentinu.

- Valentina je 12-godišnjakinja, a Sienna 9-godišnjakinja, ali su obje jako zainteresirane za modu. Njima je to još uvijek samo igra, ali ima dana kad žele odabrati moj styling za izlazak, a najluđi njihov prijedlog bio je da me one našminkaju - rekla je.

