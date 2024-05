Ček', gdje je Affleck?! Jennifer Lopez stigla na premijeru novog filma 'Atlas' bez svog supruga...

Jennifer Lopez (54) pojavila se na premijeri svog novog akcijskog filma 'Atlas' u ponedjeljak u Egyptian Theatru u Los Angelesu. Nosila je bijeli top bez naramenica i crnu suknju do poda. Kosu je povezala u punđu, a outfit je upotpunila srebrnom ogrlicom ukrašenom pastelnim zelenim draguljima.

Premiere of 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Za razliku od supruga, Jennifer Lopez i na premijeri se pojavila s vjenčanim prstenom.

Premijera se održala dva tjedna nakon Met Gale gdje je Jennifer Lopez imala ulogu domaćina. Tamo se pojavila u prozirnoj haljini kojom je istaknula, uz bujni dekolte, svoju isklesanu figuru.

Već se neko vrijeme šuška da se pjevačica Jennifer Lopez (54) i njen suprug, glumac Ben Affleck (51) razvode.

Premiere of 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Nedavno se on pojavio u javnosti bez vjenčanog prstena i time još dodatno potaknuo glasine. Međutim, u nedjelju su snimljeni u zajedničkom izlasku, na priredbi Benovog djeteta Fina.

Fotografi su ih snimili u automobilu, a supružnici su se smijali i mahali fotografima.

Premiere of 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Jennifer i Ben vjenčali su se 2022. godine, a i prije toga su bili u vezi. Početkom 2000-ih su ušli u vezu i planirali se vjenčati 2003. godine.

Međutim, nisu se vjenčali, a oboje su u međuvremenu imali supružnike. Jennifer je nakon Bena bila u braku s pjevačem Marcom Anthonijem, s kojim ima dvoje djece.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 jennifer lopez | Video: REUTERS/PIXSELL