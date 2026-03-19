UZBUĐENJE POVODOM ROĐENDANA

Majka Petra Graše: ‘Dobila sam sina za ponos i unuke za sreću’

Piše Kristina Šestak,
Split: Slavlje povodom krštenja Albe, kćeri Hane Huljić Grašo i Petra Graše | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Petar Grašo 50. rođendan proslavio je nizom rasprodanih koncerata u Lisinskom, a slavlje su obilježile i emotivne riječi njegove majke koje su dirnule publiku.

Obitelj Grašo poznata je po tome što svoj privatni život drži daleko od svjetla reflektora. Petrov otac Zoran, nekadašnji uspješni košarkaš i ugostitelj, te majka Snježana, uvijek posvećena obitelji, rijetko daju izjave za medije. Upravo zato je istup ponosne majke za emisiju In Magazin privukao posebnu pažnju. Na pitanje što želi sinu za rođendan, odgovorila je s neskrivenim ponosom koji može iskazati samo roditelj.

Split: Slavlje povodom krštenja Albe, kćeri Hane Huljić Grašo i Petra Graše | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

​- Da samo nastavi ovako kao i dosada, rodila sam dobrog čovjeka, radišnog, poštenog, talentiranog, rodila sam deset od jedan. Jako sam ponosna i sretna - izjavila je Snježana Grašo.

Njezin ponos ne seže samo do sinovih glazbenih uspjeha, već i do njegove obiteljske sreće. Dugo je, kaže, čekala unuke, a danas uživa u ulozi bake malenoj Albi i sinu Toniju.

​- Pogotovo na unučiće koje sam dugo očekivala, ali fala Bogu došli su malo kasno, ali su stigli - dodala je s osmijehom.

Obitelj kao sidro u svijetu slave

Upravo je obitelj ono što Petar Grašo ističe kao svoj najveći uspjeh i temelj. Na pitanje na što je najponosniji u prvih 50 godina, bez razmišljanja odgovara - na svoje dvoje djece. Očinstvo opisuje kao iskustvo koje mu je otvorilo 'novu čakru' i dalo životu potpuno novu dimenziju. Svakodnevicu s dvoje male djece slikovito naziva 'kontroliranim kaosom' i 'rajskim paklom', ističući kako u tom neredu, graji i igračkama pronalazi najveću moguću ljepotu.

Sreću i sklad pronašao je i u braku sa suprugom Hanom Huljić Grašo, s kojom je u veljači proslavio četvrtu godišnjicu. Pjevač ističe nevjerojatnu sličnost i razumijevanje koje dijele, od pogleda na život do sitnica poput glazbe, boja i ambijenta.

​- Imam veliku sreću da smo Hana i ja što se tiče velikog dijela poimanja života kao blizanci - priznao je Grašo, dok Hana kao ključ njihova odnosa jednostavno navodi: "Samo ljubav, ljubav, razumijevanje."

Osim obitelji, Grašo naglašava važnost kruga bliskih prijatelja koji ga gledaju kao čovjeka, a ne kao zvijezdu. To mu, kako kaže, pomaže da ostane 'čvrsto na zemlji' i da se drži istih životnih kriterija koje su imali njegov otac i djed. Među tim prijateljima je i Jelena Rozga, s kojom ga veže tri desetljeća dugo prijateljstvo, a koja mu je za rođendan poželjela samo zdravlje i sreću uz Hanu i djecu.

Intimno slavlje umjesto velike fešte

Unatoč velikom jubileju, splitski glazbenik odlučio se za skromnu proslavu. Otkrio je kako ne planira 'narodno veselje', već intimno nazdravljanje čašom pjenušca s nekoliko najdražih ljudi. Njegova najveća želja za 50. rođendan zvuči jednostavno, ali i najvažnije.

Frankfurt na Majni: Hrvatska noć, najveći hrvatski glazbeni događaj u iseljeništvu, nastup Petra Graše | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

​- Poželjet ću ono što ti bake i djedovi žele kad imaš deset ili 15 godina pa ti zvuči jako glupo: sinko, nek si ti meni dobar, živ i zdrav. I to želim sebi. Ako mogu još malo krasti od ove ljepote da ljudi dolaze na moje koncerte i naravno da imam obitelj i prijatelje, malo mi za sriću triba - zaključio je citirajući stihove svoje drage kolegice Doris Dragović.

