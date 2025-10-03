Ajoj! Slijedi izazov u 'Životu na vagi' koji će otkriti pravo stanje kandidata: 'Pa ljudi moji...'

Sneki i Nena dan su započele energično - hodanjem prije ručka. 'Trideset tisuća koraka prijepodne je ništa za nas', smije se Nena, koja se još oporavlja nakon što je prohodala čak 87.000 koraka! Kroz šalu su zaključile kako bi ipak trebala doći do 100.000 kako bi zaokružila svoj boravak u 'Životu na vagi'.

- Za sada neću pokušavati srušiti taj rekord, ali ako se probudi neka ludost u mojoj glavi, možda ga i srušim do kraja - kaže Nena.

Zvone i Dominik su se nakon zajedničkog izazova dodatno zbližili pa sada otvorenije razgovaraju i o dubljim temama.

- Stvarno mogu reći da je Zvone jedan dobar dečko - iskreno kaže Dominik.

Nakon opuštajućeg jutra slijedi novi izazov.

- Vaš je zadatak danas, svakog pojedinačno, proći ovaj naš poligon. Ako ga odradite ispod četiri minute, osvajate pola kilograma za cijeli tim na idućem vaganju - objašnjava Mirna.

- Ovo je zaista toliko velika stvar za ove natjecatelje da su oni nakon ovako kratkog perioda došli do ovog nivoa da rade ovakve stvari… to je stvarno fascinantno. Ja bih rekao, to je ogromna inspiracija za ljude koji ovo gledaju - ističe Edo, a Mirna nastavlja: 'Jer kad vidiš uspjeh kakav su postigli u samo osam tjedana - i ja se od sreće naježim.'

No izazovi ne staju samo u teretani - ovaj put sele se i u kuhinju!

- Došao je i taj dan da moram pripremati ručak. Iskreno, ja ne kuham doma, da smo mi načisto. Ovo će biti prvi ručak koji ću ovdje skuhati - otkriva Mare, nadajući se da će jelo biti ukusno svima.

Dan će kandidati završiti posljednjim treningom prije vaganja koji će, kako najavljuje Mirna, biti malo drugačiji nego dosad.

- Radit ćete ga na kardio spravama i imate zajednički cilj - na osam sprava trebate u što je moguće kraćem vremenu doseći 10.000 kalorija! Ako to uspijete u 60 minuta, osvojit ćete pet kilograma na nadolazećem vaganju, ako to uspijete u 70 minuta - četiri kilograma, u 90 minuta - tri kilograma prednosti, a unutar 120 minuta - osvojit ćete dva kilograma prednosti. Ako vam bude trebalo više vremena, nećete osvojiti nikakvu prednost na vaganju - objašnjava Edo i upozorava:

- Rasporedite svoje snage i ne podcjenjujte ovaj zadatak jer je iznimno težak.

- Pitam se hoće li oni to uspjeti, vjerujem da su u dosta dobroj kondiciji, ali 10.000 kalorija - ljudi moji, znate li vi koliko je to? - pita se Mirna.

