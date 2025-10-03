'Stiže peta bebica!' Supruga iznenadila Dominika iz 'Života na vagi' najljepšom viješću

Dominik (32) iz Dugog sela imao je prilično dirljiv susret sa svojom obitelji, koji je obilježila neočekivana vijest. Dok je snažno grlio suprugu i djecu, ona mu je otkrila nešto što je odmah izmamilo osmijeh na njihova lica. Naime, otkrila mu je da u njihovu obitelj službeno stiže još jedno dijete.

- Glavna informacija, jedno je za promjenu! Znali smo da sam trudna, ali nismo još potvrdili s prvim pregledom. Tako da, da - stiže peta bebica. Kao iznenađenje. Netko mršavi, netko se goji - rekla je Dominikova supruga.

Foto: RTL

Tijekom susreta Dominik se posebno posvetio najmlađima. Odnosno igrao se sa sinčićem, podizao ga i radio akrobacije koje su raznježile cijelu obitelj.

- Vidjeti ponovo kako ih baca i radi akrobacije, to mi ispunjava srce - priznala je Dominikova supruga.

Također, za Dominika je ovaj trenutak bio pravo emocionalno punjenje.

- Napunio sam baterije. No, koliko god je susret bio dirljiv, toliko je i rastanak bio težak - istaknuo je Dominik.

Foto: RTL

Iako je Dominikova supruga svjesna gdje je i zašto je tu, otkrila je da će djeci sada biti još teže.

- Znam gdje je. Znam zašto je tu, ali mislim da će klincima biti sada puno teže. Taj rastanak... - prokomentirala je Dominikova supruga, a na odlasku mu je poručila samo jedno, uz nadu u brzi ponovni susret.

- Vidimo se za mjesec i pol dana - zaključila je Dominikova supruga.

Inače, Dominik je po struci fizioterapeut, a trenutačno radi na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 'Goljak'. No ono što ga najviše definira nije profesija, nego obitelj. Podsjetimo, Dominik je u show ušao s prilično jasnim ciljem - skinuti višak kilograma, pronaći novu energiju i vratiti se stvarima koje voli.

- Došao sam do točke kada mi je bilo jako teško samom skinuti sve te kilograme. Isto tako, nedostaje mi adrenalina. Volim avanture, natjecanja, bilo što gdje se jako luči adrenalin. Padaju mi na pamet zipline, paintball, bilo što s loptom: nogomet, košarka, rukomet... - pojasnio je Dominik ranije za RTL.

Foto: RTL