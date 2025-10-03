Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVAN TRENUTAK

'Stiže peta bebica!' Supruga iznenadila Dominika iz 'Života na vagi' najljepšom viješću

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
'Stiže peta bebica!' Supruga iznenadila Dominika iz 'Života na vagi' najljepšom viješću
4
Foto: RTL

Glavna informacija, jedno je za promjenu! Znali smo da sam trudna, ali nismo još potvrdili s prvim pregledom, rekla je Dominikova supruga u prošloj epizodi showa 'Život na vagi'

Dominik (32) iz Dugog sela imao je prilično dirljiv susret sa svojom obitelji, koji je obilježila neočekivana vijest. Dok je snažno grlio suprugu i djecu, ona mu je otkrila nešto što je odmah izmamilo osmijeh na njihova lica. Naime, otkrila mu je da u njihovu obitelj službeno stiže još jedno dijete. 

TJEDAN PODRŠKE Panika u Životu na vagi: 'Opet brdo! Sve nam sad ovisi o Kati'
Panika u Životu na vagi: 'Opet brdo! Sve nam sad ovisi o Kati'

- Glavna informacija, jedno je za promjenu! Znali smo da sam trudna, ali nismo još potvrdili s prvim pregledom. Tako da, da - stiže peta bebica. Kao iznenađenje. Netko mršavi, netko se goji - rekla je Dominikova supruga.

Foto: RTL

Tijekom susreta Dominik se posebno posvetio najmlađima. Odnosno igrao se sa sinčićem, podizao ga i radio akrobacije koje su raznježile cijelu obitelj.

- Vidjeti ponovo kako ih baca i radi akrobacije, to mi ispunjava srce - priznala je Dominikova supruga. 

REZULTATI NISU BILI DOBRI GallaSandalla ispao je iz Života na vagi: 'Borba nije gotova...'
GallaSandalla ispao je iz Života na vagi: 'Borba nije gotova...'

Također, za Dominika je ovaj trenutak bio pravo emocionalno punjenje.

- Napunio sam baterije. No, koliko god je susret bio dirljiv, toliko je i rastanak bio težak - istaknuo je Dominik. 

Foto: RTL

Iako je Dominikova supruga svjesna gdje je i zašto je tu, otkrila je da će djeci sada biti još teže.

- Znam gdje je. Znam zašto je tu, ali mislim da će klincima biti sada puno teže. Taj rastanak... - prokomentirala je Dominikova supruga, a na odlasku mu je poručila samo jedno, uz nadu u brzi ponovni susret. 

- Vidimo se za mjesec i pol dana - zaključila je Dominikova supruga. 

TJEDAN ISKUŠENJA Tko odlazi iz 'Života na vagi'? Crveni uvjereni u pobjedu, Edo priznaje: 'Imam neki loš osjećaj'
Tko odlazi iz 'Života na vagi'? Crveni uvjereni u pobjedu, Edo priznaje: 'Imam neki loš osjećaj'

Inače, Dominik je po struci fizioterapeut, a trenutačno radi na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 'Goljak'. No ono što ga najviše definira nije profesija, nego obitelj. Podsjetimo, Dominik je u show ušao s prilično jasnim ciljem - skinuti višak kilograma, pronaći novu energiju i vratiti se stvarima koje voli.

- Došao sam do točke kada mi je bilo jako teško samom skinuti sve te kilograme. Isto tako, nedostaje mi adrenalina. Volim avanture, natjecanja, bilo što gdje se jako luči adrenalin. Padaju mi na pamet zipline, paintball, bilo što s loptom: nogomet, košarka, rukomet... - pojasnio je Dominik ranije za RTL

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Udaje se Tia Jurčić: Pokazala je spektakularni prsten i potvrdila zaruke s NBA zvijezdom
TREĆA SREĆA

Udaje se Tia Jurčić: Pokazala je spektakularni prsten i potvrdila zaruke s NBA zvijezdom

Njeno srce osvojio je Kenny Smith, američki sportski komentator i bivša NBA zvijezda, a sretne vijesti Tia je objavila na Instagramu
Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!

Senjanka je u popularni show ušla s čak 146 kilograma, a na finalnom je vaganju došla do impresivnih 89 kilograma. Iako je nakon snimanja bilo posustajanja te je prošla 'stotku', vratila se zdravim navikama i treninzima
Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
PROMIJENILA SE

Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Brođanka se u showu 'Ljubav je na selu' okušala dvaput. Tamo je otkrila kako ne radi i da uživa u tome, a nakon showa počela se baviti sadržajem na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025