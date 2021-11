Harry se konstantno suočava s prigovorima od strane članova kraljevske obitelji zbog mog odnosa s ocem, želim da to prestane, napisala je Meghan Markle (40) u porukama koje je u petak 12. studenog objavio londonski žalbeni sud.

Dokument koji sadrži te poruke objavljen je kao rezultati Meghanine tužbe protiv medijske kuće Associated Newspapers Limited, web portala MailOnline i novina The Mail on Sunday, piše People.

Naime, poruke koje se nalaze u dokumentu bile su upućene njezinom bivšem šefu komunikacija Jasonu Knaufu. Vojvotkinja od Sussexa bivšem suradniku otkrila je cijeli plan prije nego što se odlučila napisati pismo ocu koji je u svibnju 2018. godine rekao da neće doći na njezino kraljevsko vjenčanje.

- Ovo radim zato što vidim koliko to nanosi boli H - napisala je Meghan u kolovozu 2018. koristeći nadimak za princa Harryja.

- Čak i nakon tjedan dana beskonačnog razgovaranja i objašnjavanja situacije njegovom ocu (princu Charlesu), obitelj kao da zaboravlja kontekst i vraća se na početak pitajući "zar ne može jednostavno otići tamo, vidjeti se s njim i zaustaviti sve ovo?" - dodala je.

- Oni jednostavno ne razumiju. Možda će im Harry nakon što pošaljem pismo moći objasniti i reći "Napisala mu je pismo, ali on i dalje to radi". Nadam se da ću ovim zaštiti supruga od konstantnog prigovaranja i možda, iako sumnjam, dati ocu vremena da se zaustavi - napisala je Meghan u porukama.

Vojvotkinja od Sussexa u porukama je također raspravljala o odluci da ocu napiše pismo koje bi bilo naslovljeno 'Tatici'.

- S obzirom na to da sam ga zvala 'tatica' ima smisla da će ga otvoriti (iako on baš i nije bio roditelj). Isto tako, ukoliko pismo procuri negdje, taj nadimak privukao bi mnoga srca - zaključila je.

Britanski sudac u veljači je donio presudu u Meghaninu korist nad pet članaka koje je objavio Associated Newspapers Limited u veljači 2019. godine, a koji su sadržavali dijelove pisma koje je poslala ocu nakon kraljevskog vjenčanja s princom Harryjem.

Istog dana, odvjetnici izdavača Mail on Sunday pojavili su se ispred Žalbenog suda Ujedinjenog Kraljevstva kako bi osporili njezinu pobjedu na sudu i dokazali da nije bilo kršenja privatnosti i autorskih prava. Meghan se nedugo nakon priključila The New York Times DealBook Online samitu u New Yorku.

- Što se tiče žalbe, ja sam dobila slučaj. Iskreno to se rješavalo kada nisam imala djece, a sada ih imam dvoje. To je naporan proces - opravdala se tada Meghan pa dodala:

- Ja se samo zalažem za ono što je ispravno.

Ovaj tjedan, vojvotkinja se ispričala na sudu jer je 'zaboravila na komunikaciju s bivšim šefom Knaufom' kojemu je dopustila da razgovara s autorima biografije naziva Finding Freedom.

- Nisam imala namjeru ni želju zavarati optuženika ili sud - rekla je.