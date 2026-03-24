NAJAVIO I KONCERTE

Elvis Stanić nakon četiri godine ima novi album: 'Sanjao sam pjesme, zapisivao ih u sred noći'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Elvis Stanić nakon četiri godine ima novi album: 'Sanjao sam pjesme, zapisivao ih u sred noći'
Foto: Petar Kurschner

Poznati glazbenik objavio je novu pjesmu 'Picasso' kojom je najavio i album nakon četiri godine diskografske pauze

Domaći glazbenik, gitarist, skladatelj i multiinstrumentalist Elvis Stanić, nakon četverogodišnje diskografske pauze vraća se novim singlom simboličnog naziva „Picasso“

„Picasso“ ujedno predstavlja prvi uvid u glazbeni svijet koji Stanić razvija kroz projekt AIRes Collective, u okviru kojeg nastaje i istoimeni album. Ovaj projekt okuplja vrhunske glazbenike i donosi svjež autorski pristup, u kojem se isprepliću različiti glazbeni pravci – od jazza i tanga do mediteranskih i europskih utjecaja. .

Nakon četiri godine pauze vraćate se s novim projektom i albumom. Je li vam bilo teško ponovno “ući” u studio ili je inspiracija samo čekala pravi trenutak?

Jedva sam dočekao snimanje i trenutak da konačno čujem ono što se "kuhalo" gotovo četiri godine, koliko je prošlo od zadnjeg albuma. A pjesme su samo navirale - neke sam sanjao, pa usred noći trčao zapisati ih prije nego opet nestanu, neke su dolazile same od sebe, dok bih snimao neke sasvim druge projekte, a neke su se jednostavno uvukle u prste dok bih svirao... ovaj album je gotovo  pa izabrao mene da ga snimim, a ne obrnuto.

Elvis Stanic
Foto: Petar Kurschner

Nova pjesma „Picasso” nosi ime jednog od najvećih umjetnika u povijesti. Postoji li neka poveznica između njegove umjetnosti i vaše glazbe?

Da, na ovom albumu, osim što je posvećen harmonici kao mojoj prvoj ljubavi, "spaja se nespojivo" - tango, francuski valcer, mussete, pa i flamenco - sve su to različite glazbe, ali kroz mediteranski štih spojene u jednu novu sliku. "Picasso" je spoj različitih stilova, i kao i andaluzijski umjetnik, koji je spajao razne stilove i perspektive u potpuno novu sliku, tako je i u ovoj pjesmi sve to zaživjelo u novoj, drukčijoj glazbi. 

S više osvojenih Porina spadate među najnagrađivanije domaće glazbenike. Osjećate li zbog toga veći pritisak kada predstavljate novu glazbu?

Ne. Porini su dolazili nakon što su albumi bili snimljeni, kao neka "dodana vrijednost". Ali lagao bih kad bi rekao da mi ne imponira kad ti upravo struka - kolege i ljudi koji rade što i ti daju priznanje, i kažu "ovo ti je stvarno dobro"... Tada cijeli taj trud dobiva neki pravi smisao. I veselje, naravno.

Elvis Stanic
Foto: Petar Kurschner

Vaša glazba često spaja jazz, mediteranski ugođaj i različite stilove. Jeste li ikada razmišljali da napravite nešto potpuno neočekivano – možda i komercijalnije?

Pa mislim da sam to i radio u brojnim suradnjama kroz sve ove godine. S Oliverom, Josipom, Massimom, s Tonijem, pa i sa Tomom i Intradama - u svim tim suradnjama čuje se drukčija muzika od one njihove "uobičajene", ali uvije prilagođena svakom posebno, onako kako su htjeli. A htjeli su da im radim najbolje što znam - ali "na njihovom terenu". Rezultati su album "Tišina mora" ili "Brod u boci" s Oliverom, Josipinih "1000 razloga", Tonijeva "Čudu se nadam uzalud", "Plovim" i "Zagrlilo Jugo dvore" Tome i Intrada... sve je to jako fina, "uglađena" glazba, ali isto tako i komercijalna - slušljiva i ugodna svačijem uhu.

Elvis Stanić predstavlja novu pjesmu 'Picasso' i najavljuje novi album nakon četiri godine

Uskoro slijede koncerti u Puli, Opatiji i Zagrebu. Postoji li neka pjesma koju posebno volite svirati uživo jer publika uvijek reagira na poseban način?

Pa, osim novih stvari sa albuma "2 for Tango", često sviramo i par francuskih valcera, takozvanih "Musette waltza", a nekako najdraži nam je "Waltz for Nicky" francuskog jazz harmonikaša i kompozitora Richarda Galliana. To uvijek sviramo pri kraju, jer zbog virtuoznosti koja je potrebna da se on uopće odsvira, obavezno dovodi do bisa!

Elvis Stanic
Foto: Petar Kurschner

Tijekom karijere surađivali ste s mnogim glazbenicima. Postoji li netko s domaće ili regionalne scene s kim još niste radili, a voljeli biste?

Ima par mlađih kolega koji su se pojavili zadnjih godina, izvrsni glazbenici, nevjerojatno talentirani i svaki put kad ih čujem poželim s njima nešto napraviti, snimiti, odsvirati. Jedan od njih je i Matija Cvek. Mislim da radi jako dobro, i evo, ako ovo pročita... tko zna!

Kada niste na pozornici ili u studiju – kako izgleda vaš idealan dan?

Priroda, šetnje po planinama, i potpuni relax u mojoj "šumskoj rezidenciji" na Maloj Učki, iznad Kvarnera. Mala Učka je potpuno napušteno pitoreskno seoce, sa samo nekoliko povremeno naseljenih kuća, jedna od Marka Tolje, jedna od Jože Haluze, legendarnog violiniste "Zagrebačkih solista", tako da smo svi na okupu u jako malom i udaljenom mjestu u tišini netaknute prirode Učke. Samo jedan vikend u tom okružju napuni baterije za barem pola godine.

Da danas počinjete karijeru od nule, u vrijeme društvenih mreža i streaminga, mislite li da bi put bio lakši ili puno teži?

Mislim da bi bio teži. Kad je startala naša generacija (ja, Tamara, Matija) stvari u ipak bile jednostavnije i, rekao bih ugodno sporije. Današnji tempo, gužva na sceni, i na koncu prerazvijena tehnologija, AI - naravno, ne čine dobro ljudskoj duši. Ona ipak treba nešto stvarno i neposredno - lijepu i dobru glazbu, i iskrenu emociju. 

