Alanis Morissette je prvi singl snimila sa samo 10 godina, a postala je glas čitave generacije

Rođena u Ottawi 1. lipnja 1974. godine, Alanis Morissette je odmalena pokazivala talent za glazbu i scenski nastup. Kao dijete glumila je u TV emisiji "You Can't Do That on Television", a novcem od zarade snimila je prvi singl sa samo deset godina. Njezina profesionalna karijera započela je u ranim devedesetima s dva dance-pop albuma, "Alanis" i "Now Is the Time", objavljena isključivo za kanadsko tržište. Zbog stila su je mediji prozvali "Debbie Gibson Kanade", no ti su albumi bili tek uvertira.

Nezadovoljna smjerom karijere, Morissette se preselila u Los Angeles, gdje je upoznala producenta Glena Ballarda. Njihova kemija u studiju rezultirala je albumom koji će promijeniti sve. "Jagged Little Pill", objavljen 1995. za Madonninu izdavačku kuću, bio je seizmički šok za glazbenu scenu. Predvođen furioznim singlom "You Oughta Know", album je uhvatio duh generacije X, balansirajući između cinizma i brutalne emocionalne iskrenosti. Uspjeh je bio golem i trenutan. Pjesme poput "Hand in My Pocket", "You Learn" i planetarno popularne "Ironic" zadržale su album na vrhovima ljestvica gotovo 70 tjedana. Prodan je u više od 33 milijuna primjeraka, postavši jedan od najprodavanijih albuma svih vremena. Godine 1996. donio joj je četiri Grammyja, uključujući onaj za Album godine, čime je postala najmlađa dobitnica te nagrade.

Nakon iscrpljujuće 18-mjesečne turneje, Morissette se povukla i otputovala u Indiju. To je iskustvo oblikovalo njezin sljedeći album, "Supposed Former Infatuation Junkie". Zvukom eksperimentalniji i tekstualno kompleksniji, pokazao je njezinu umjetničku zrelost. Iako nije dosegnuo prodaju prethodnika, debitirao je na prvom mjestu Billboardove ljestvice s hitom "Thank U". S albumom "Under Rug Swept" iz 2002. otišla je korak dalje, preuzevši ulogu jedine autorice i producentice. Singl "Hands Clean" postao je još jedan globalni hit, a Morissette je potvrdila status svestrane autorice koja se ne boji istraživati vlastite traume i put prema iscjeljenju.

Foto: Axel Heimken/DPA

Paralelno s glazbom, Alanis Morissette povremeno se vraćala glumi. Njezina najpoznatija uloga je ona Boga u komediji "Dogma" Kevina Smitha, a pojavljivala se i u serijama "Seks i grad", "Trava" i "Reži me". Njezin privatni život bio je pod lupom javnosti, ponajviše tijekom veze i zaruka s glumcem Ryanom Reynoldsom. Sreću je pronašla s reperom Mariom "Souleye" Treadwayem, za kojeg se udala 2010. Par ima troje djece, a Morissette je otvoreno govorila o borbi s postporođajnom depresijom, koristeći svoju platformu za podizanje svijesti.

Njezin utjecaj na glazbu vidljiv je i danas, a smatra se da je otvorila vrata generacijama kantautorica koje se nisu bojale izraziti emocije, od Fione Apple do Olivije Rodrigo. Popularnost njezina opusa potvrđena je i kroz hvaljeni broadwayski mjuzikl "Jagged Little Pill", koji je osvojio nagradu Grammy. S više od 60 milijuna prodanih albuma, sedam osvojenih Grammyja i četrnaest nagrada Juno, Alanis Morissette učvrstila je svoj status jedne od najvažnijih glazbenica svoje generacije.

*uz korištenje AI-ja