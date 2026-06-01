Australski heavy-psych trio ORB 11. lipnja u Vintage Industrialu

Australski heavy-psych trio ORB 11. lipnja dolazi u zagrebački Vintage Industrial Bar i sa sobom donosi jednu od najuzbudljivijih koncertnih priča suvremene psihodelične scene. Bend iz Geelonga, grada nedaleko Melbournea, tijekom posljednjeg desetljeća izgradio je kultni status među ljubiteljima teškog, fuzziranog i hipnotičkog rocka, spajajući nasljeđe Black Sabbatha, krautrock improvizacije i suvremene psihodelije u zvuk koji jednako osvaja underground klubove i velike festivalske pozornice.

ORB, odnosno Organic Rock Band, nastao je iz spontanih jam sessiona gitarista i vokalista Zaka Olsena, basista Daffa (Davida) Gravolina i bubnjara Johna Zachariasa. Od samih početaka bend je odbijao pratiti ustaljene obrasce psihodeličnog rocka, stvarajući glazbu koja istovremeno djeluje sirovo i promišljeno, teško i melodično, kaotično i precizno. Njihov rani materijal, okupljen na izdanju „Womb“, brzo je privukao pažnju australske nezavisne scene, dok su albumi „Birth“ i „Naturality“ definirali njihov prepoznatljiv identitet kroz masivne doom rifove, zasićene fuzz tonove i svemirske psihodelične pasaže koje se razvijaju iz pjesme u pjesmu.

Posebno mjesto u njihovoj priči zauzima povezanost s australskim psihodeličnim fenomenom King Gizzard & The Lizard Wizard, s kojima su dijelili pozornice i turneje, a upravo je ta poveznica dodatno otvorila vrata međunarodnoj publici. Ipak, ORB su uvijek ostali bend koji ide vlastitim putem, izbjegavajući trendove i gradeći zvuk koji više duguje proto-metalu sedamdesetih, Canovskim improvizacijama i opskurnim garažnim pločama nego suvremenim rock formulama.

Nakon gotovo šest godina studijske tišine vratili su se albumom „Tailem Bend“ 2024. godine, iznenadivši publiku širim glazbenim spektrom. Uz prepoznatljivu težinu i psihodeličnu maglu, na albumu se pojavljuju elementi psych-popa, funka i sunčane kalifornijske melodioznosti, pokazujući da ORB nisu bend koji stagnira. Taj kreativni zamah nastavljen je i singlom „Mind Over Matter / End Times“, objavljenim 2025. godine, na kojem istražuju inspiraciju ranim rhythm & bluesom i doo-wop zvukom šezdesetih. Singl je premijerno predstavljen na legendarnom američkom radiju KEXP, a bend je potom pozvan i na nastup uživo u sklopu programa koji je godinama jedan od najvažnijih promotora alternativne i psihodelične glazbe.

No pravo lice ORB-a otkriva se tek na pozornici. Njihovi koncerti nisu puko izvođenje pjesama, već neprestano mijenjanje forme kroz improvizaciju, buku i groove. Svaka izvedba razvija se drukčije, a bend bez zadrške rasteže kompozicije prema dugim psihodeličnim eskapadama ili ih naglo vraća u masivne rifove koji tresu zidove klubova. Upravo ta nepredvidivost učinila ih je jednim od najcjenjenijih live bendova australske underground scene.

Zagrebačka publika imat će priliku doživjeti taj intenzitet u četvrtak, 11. lipnja, u Vintage Industrial Baru. Vrata se otvaraju u 20 sati, dok je početak koncerta najavljen za 21:15. Za sve koji vole Black Sabbath, King Gizzard & The Lizard Wizard, Hawkwind, Can ili jednostavno traže koncert koji briše granice između hard rocka, psihodelije i improvizacije, ORB je ime koje se ove godine ne propušta.

Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti u Grif Baru, Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.