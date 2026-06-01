Obavijesti

Show

Komentari 0
STIŽU PRED ZAGREBAČKU PUBLIKU

Australski heavy-psych trio ORB 11. lipnja u Vintage Industrialu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Australski heavy-psych trio ORB 11. lipnja u Vintage Industrialu
Foto: PROMO

Za sve koji vole Black Sabbath, King Gizzard & The Lizard Wizard, Can ili jednostavno traže koncert koji briše granice između hard rocka, psihodelije i improvizacije, ORB je ime koje se ove godine ne propušta.

Admiral

Australski heavy-psych trio ORB 11. lipnja dolazi u zagrebački Vintage Industrial Bar i sa sobom donosi jednu od najuzbudljivijih koncertnih priča suvremene psihodelične scene. Bend iz Geelonga, grada nedaleko Melbournea, tijekom posljednjeg desetljeća izgradio je kultni status među ljubiteljima teškog, fuzziranog i hipnotičkog rocka, spajajući nasljeđe Black Sabbatha, krautrock improvizacije i suvremene psihodelije u zvuk koji jednako osvaja underground klubove i velike festivalske pozornice.

VEČER RAZIGRANOG ZVUKA Oridano Trio donosi duh pariških jazz klubova 3. lipnja u ljetni vrt Vintage Industriala
Oridano Trio donosi duh pariških jazz klubova 3. lipnja u ljetni vrt Vintage Industriala

ORB, odnosno Organic Rock Band, nastao je iz spontanih jam sessiona gitarista i vokalista Zaka Olsena, basista Daffa (Davida) Gravolina i bubnjara Johna Zachariasa. Od samih početaka bend je odbijao pratiti ustaljene obrasce psihodeličnog rocka, stvarajući glazbu koja istovremeno djeluje sirovo i promišljeno, teško i melodično, kaotično i precizno. Njihov rani materijal, okupljen na izdanju „Womb“, brzo je privukao pažnju australske nezavisne scene, dok su albumi „Birth“ i „Naturality“ definirali njihov prepoznatljiv identitet kroz masivne doom rifove, zasićene fuzz tonove i svemirske psihodelične pasaže koje se razvijaju iz pjesme u pjesmu.

Posebno mjesto u njihovoj priči zauzima povezanost s australskim psihodeličnim fenomenom King Gizzard & The Lizard Wizard, s kojima su dijelili pozornice i turneje, a upravo je ta poveznica dodatno otvorila vrata međunarodnoj publici. Ipak, ORB su uvijek ostali bend koji ide vlastitim putem, izbjegavajući trendove i gradeći zvuk koji više duguje proto-metalu sedamdesetih, Canovskim improvizacijama i opskurnim garažnim pločama nego suvremenim rock formulama.

Nakon gotovo šest godina studijske tišine vratili su se albumom „Tailem Bend“ 2024. godine, iznenadivši publiku širim glazbenim spektrom. Uz prepoznatljivu težinu i psihodeličnu maglu, na albumu se pojavljuju elementi psych-popa, funka i sunčane kalifornijske melodioznosti, pokazujući da ORB nisu bend koji stagnira. Taj kreativni zamah nastavljen je i singlom „Mind Over Matter / End Times“, objavljenim 2025. godine, na kojem istražuju inspiraciju ranim rhythm & bluesom i doo-wop zvukom šezdesetih. Singl je premijerno predstavljen na legendarnom američkom radiju KEXP, a bend je potom pozvan i na nastup uživo u sklopu programa koji je godinama jedan od najvažnijih promotora alternativne i psihodelične glazbe.

No pravo lice ORB-a otkriva se tek na pozornici. Njihovi koncerti nisu puko izvođenje pjesama, već neprestano mijenjanje forme kroz improvizaciju, buku i groove. Svaka izvedba razvija se drukčije, a bend bez zadrške rasteže kompozicije prema dugim psihodeličnim eskapadama ili ih naglo vraća u masivne rifove koji tresu zidove klubova. Upravo ta nepredvidivost učinila ih je jednim od najcjenjenijih live bendova australske underground scene.

U LISTOPADU OVE GODINE Poljski doom divovi Belzebong dolaze u Vintage Industrial Bar
Poljski doom divovi Belzebong dolaze u Vintage Industrial Bar

Zagrebačka publika imat će priliku doživjeti taj intenzitet u četvrtak, 11. lipnja, u Vintage Industrial Baru. Vrata se otvaraju u 20 sati, dok je početak koncerta najavljen za 21:15. Za sve koji vole Black Sabbath, King Gizzard & The Lizard Wizard, Hawkwind, Can ili jednostavno traže koncert koji briše granice između hard rocka, psihodelije i improvizacije, ORB je ime koje se ove godine ne propušta. 

Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti u Grif Baru, Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Živa u Močvari predstavlja novi album 11. lipnja, spoj slavonske tradicije i moderne glazbe
MINI TURNEJA

Živa u Močvari predstavlja novi album 11. lipnja, spoj slavonske tradicije i moderne glazbe

Na izdanju “ŽIIVA”, glazbenica spaja pop, darkwave i eksperimentalnu elektroničku glazbu s tekstovima na hrvatskom i engleskom jeziku.
Glazbene legende oživjele duh stare zagrebačke šansone
uz pratnju Zagrebačke filharmonije

Glazbene legende oživjele duh stare zagrebačke šansone

Na pozornici su se tijekom večeri izmjenjivali Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar, Drago Diklić, Renata Sabljak, Dražen Bratulić, Valentina Fijačko Kobić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026