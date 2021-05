Pobjednica "Dore" Albina Grčić (22) jutros se iz zračne luke "Franjo Tuđman u Zagrebu" uputila prema Rotterdamu kao ovogodišnja hrvatska predstavnica na Eurosongu.

Polufinale natjecanja održat će se 18. i 20. svibnja, a finale je na rasporedu 22. svibnja.

Mlada pjevačica, koja će nas predstavljati s pjesmom "Tick-Tock" kaže kako je spremanje za Eurosong bio jedan zanimljiv proces i kako joj je drago što će nastupiti s obzirom na to da je onaj prošlogodišnji zbog korona virusa otkazan.

- Puno smo se pripremali i naporno radili za natjecanje, a mislim da će se to osjetiti i vidjeti na našem nastupu. Drago nam je što uopće idemo u Rotterdam s obzirom na to kakvi su uvjeti - rekla je pjevačica u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" i dodala:

- Nadam se da će nam ovo ostati prekrasno iskustvo, a o rezultatu ne razmišljam.

Njezin uspjeh, koji se vidi kroz rezultate kladionica i komentare fanova, zapravo joj je još jedan poticaj da na Eurosongu bude što bolja.

- Da to mi je poticaj, kada sam vidjela reakcije nakon "Dore" to mi bio još veći 'push' da to podignemo na veći nivo. Trenutno me ne hvata trema, samo pozitivno uzbuđenje. Želim samo da budemo zdravi - iskreno će Albina.

Proces spremanja joj je bio više zabavan nego naporan, ali najviše se veseli Eurosongu.

- Držite fige - poručila je.

Uršula Tolj, šefica projekta komentirala je kako će ovaj Eurosong biti specifičan zbog svih mjera koje su poduzete kako bi se spriječilo širenje korona virusa.

Cijela ekipa u Rotterdamu bit će testirana svakih 48 sati.