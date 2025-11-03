Alec Baldwin ponovno se našao u problemima: Rekviziter ga tuži zbog tragedije na setu filma

Rekviziter Seth Kenney, vlasnik tvrtke PDQ Arm & Prop, podnio tužbu protiv glumca Aleca Baldwina i producenta filma 'Rust', optuživši ih za narušavanje ugleda i namjernu medijsku diskreditaciju. Film je postao zloglasan nakon što je 2021. godine tijekom snimanja stradala snimateljica Halyna Hutchins. Kako je prenio New York Post, Kenney tvrdi da su Baldwin i produkcijski tim pokrenuli 'agresivnu holivudsku medijsku strategiju', koja ga je prikazivala kao glavnog krivca za tragediju.

Foto: Supplied by LMK / IPA

- Bio sam žrtveno janje. Sve su me izložili javnom linču - izjavio je Kenney.

U tužbi navodi kako je zbog takve kampanje pretrpio ozbiljne financijske gubitke, ostao bez poslova i reputacije te da mu produkcija filma čak nije isplatila najam opreme i prostora koji su koristili. Od suda je zatražio da mu se dosudi odšteta, uključujući i dodatnu naknadu ako porota zaključi da su Baldwin i ostali postupali 'zlonamjerno ili s nemarom'.

Kennyjeva tvrtka bila je glavni distributer lažnih metaka za film, a tijekom istrage u njegovom skladištu pronađeni su i pravi metci. No, tužitelji su zaključili da se oni nisu poklapali s onim koji je ispaljen 21. listopada 2021. godine, kada je Hutchins smrtno stradala, a redatelj Joel Souza ranjen.

Također, Seth tvrdi da je tužbu podnio kao odgovor na Baldwinovu raniju tužbu iz siječnja, u kojoj je glumac optužio službenike iz Novog Meksika za 'zlonamjerni progon'. Baldwinov tim tada je ponovio teoriju da je Kennyjeva tvrtka 'slučajno uključila prave metke u pošiljku lažnih', što rekviziter oštro negira.

- Ne radi se o spašavanju obraza. Želim da se čuje moja strana priče - prokomentirao je Kenney, dodavši kako se osjeća potpuno izdano od strane filmske ekipe.

Baldwin, koji je bio i koproducent filma, i dalje je suočen s brojnim sudskim procesima povezanima s tragedijom na setu, a slučaj 'Rust' još jednom potresa Hollywood i otvara pitanje odgovornosti u filmskoj industriji.

Foto: Caitlin Ochs