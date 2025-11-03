Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVI PRAVNI OBRAT

Alec Baldwin ponovno se našao u problemima: Rekviziter ga tuži zbog tragedije na setu filma

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Alec Baldwin ponovno se našao u problemima: Rekviziter ga tuži zbog tragedije na setu filma
2
Foto: Supplied by LMK / IPA

Vlasnik rekviziterske tvrtke tvrdi da ga je Baldwin pokušao okriviti za tragediju, a da su mediji, protiv njega vodili kampanju pravog uništenja...

Rekviziter Seth Kenney, vlasnik tvrtke PDQ Arm & Prop, podnio tužbu protiv glumca Aleca Baldwina i producenta filma 'Rust', optuživši ih za narušavanje ugleda i namjernu medijsku diskreditaciju. Film je postao zloglasan nakon što je 2021. godine tijekom snimanja stradala snimateljica Halyna Hutchins. Kako je prenio New York Post, Kenney tvrdi da su Baldwin i produkcijski tim pokrenuli 'agresivnu holivudsku medijsku strategiju', koja ga je prikazivala kao glavnog krivca za tragediju. 

Foto: Supplied by LMK / IPA

- Bio sam žrtveno janje. Sve su me izložili javnom linču - izjavio je Kenney.

MNOGOBROJNA OBITELJ Poznata braća Baldwin: Alec je prvi ušao u glumu, a evo koji od njih 4 ima najviše problema
Poznata braća Baldwin: Alec je prvi ušao u glumu, a evo koji od njih 4 ima najviše problema

U tužbi navodi kako je zbog takve kampanje pretrpio ozbiljne financijske gubitke, ostao bez poslova i reputacije te da mu produkcija filma čak nije isplatila najam opreme i prostora koji su koristili. Od suda je zatražio da mu se dosudi odšteta, uključujući i dodatnu naknadu ako porota zaključi da su Baldwin i ostali postupali 'zlonamjerno ili s nemarom'.

Kennyjeva tvrtka bila je glavni distributer lažnih metaka za film, a tijekom istrage u njegovom skladištu pronađeni su i pravi metci. No, tužitelji su zaključili da se oni nisu poklapali s onim koji je ispaljen 21. listopada 2021. godine, kada je Hutchins smrtno stradala, a redatelj Joel Souza ranjen. 

ODLUKA Baldwin tužio one koji su protiv njega digli kaznenu prijavu. Sutkinja je tu tužbu odbacila
Baldwin tužio one koji su protiv njega digli kaznenu prijavu. Sutkinja je tu tužbu odbacila

Također, Seth tvrdi da je tužbu podnio kao odgovor na Baldwinovu raniju tužbu iz siječnja, u kojoj je glumac optužio službenike iz Novog Meksika za 'zlonamjerni progon'. Baldwinov tim tada je ponovio teoriju da je Kennyjeva tvrtka 'slučajno uključila prave metke u pošiljku lažnih', što rekviziter oštro negira. 

- Ne radi se o spašavanju obraza. Želim da se čuje moja strana priče - prokomentirao je Kenney, dodavši kako se osjeća potpuno izdano od strane filmske ekipe.

IZBJEGAVAO KAMION Alec Baldwin slupao ženin auto, oglasio se: 'Žao mi je, volim te'
Alec Baldwin slupao ženin auto, oglasio se: 'Žao mi je, volim te'

Baldwin, koji je bio i koproducent filma, i dalje je suočen s brojnim sudskim procesima povezanima s tragedijom na setu, a slučaj 'Rust' još jednom potresa Hollywood i otvara pitanje odgovornosti u filmskoj industriji. 

SNL50: The Anniversary Special at 30 Rockefeller Plaza in New York
Foto: Caitlin Ochs

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Wow, koja transformacija! Pogledajte kako se promijenila omiljena RTL-ova voditeljica
ODUŠEVILA FIGUROM

FOTO Wow, koja transformacija! Pogledajte kako se promijenila omiljena RTL-ova voditeljica

Voditeljica emisije 'Ljubav je na selu' Anita Martinović nedavno je oduševila svojom vitkom figurom, koju je istaknula u elegantnoj, uskoj bordo haljini. Privukla je brojne poglede dok je prolazila zagrebačkom špicom, a veselo je pozirala i fotografima, ne skrivajući svoje odlično raspoloženje.
FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke
PODIGLA TEMPERATURU

FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke

Nakon gotovo tri mjeseca odsutnosti, mankekenka je objavila seriju fotki u izazovnom donjem rublju i prilično otovrenim kombinacijama. Svaka je odmah izazvala pravu lavinu komentara, a njezin povratak pravo ludilo
Hrvatska Miss Universe stigla u Tajland: Pogledajte u čemu će predstavljati Hrvatsku na izboru
UZBUĐENJE RASTE

Hrvatska Miss Universe stigla u Tajland: Pogledajte u čemu će predstavljati Hrvatsku na izboru

Laura Gnjatović stigla je u Tajland i s osmijehom započela svoju avanturu. Na Instagramu su objavljene prve fotke, najprije s aerodroma, a zatim s druženja s misicama iz Japana, Laosa, Nigerije, Švicarske, Malezije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025