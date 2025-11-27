Alen Nižetić progovorio o svojim sinovima i velikoj želji: 'Nikako da se dogodi, ali jedva čekam...'

Jedan od najprepoznatljivijih dalmatinskih glazbenika i autora, Alen Nižetić, gostovao je u emisiji 'Special Happy Show' na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana, gdje je otvorio vrata svog bogatog životnog i glazbenog iskustva, od pomorskog života, preko karijere u legendarnom bendu Tutti Frutti, pa sve do obitelji i velike želje koju ima.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Prije brojnih koncerata i hitova, Nižetić je jedno vrijeme plovio, a jedan odlazak na brod promijenio mu je imidž: 'Tada sam imao 23-24 godine i dugu kosu. Otišao sam na brod da ne moram pitati majku i oca novac. Došli smo u Sueski kanal i tamo, dok čekate prolaz, Egipćani s malim brodovima opkole brod i penju se s tapetima na kojima prodaju sve i svašta. Ja sam na brodu imao 100 maraka i rekao da neću ništa kupovati. Jedan stariji pomorac mi je rekao da ću sigurno potrošiti nešto i da se kladimo u 50 maraka. Na kraju sam izgubio jer mi je neki lik odrezao pramen kose i rekao mi: 'Sad ti treba šišanje''.

Nakon više od 30 godina na sceni, priznaje da će mu zauvijek ostati u sjećanju dolazak u bend Tutti Frutti.

'Imali smo koncert u Njemačkoj i putovali smo kombijem. Dolazimo na granicu, dajemo putovnice i carinik pita: 'Tko je Inga Nižetić'. Ja odgovaram: 'Moja mama'. Svi iz benda su me pogledali. Tek sam došao i ponesem krivu putovnicu. Onda smo se vratili u Opatiju, tata mi je slao putovnicu busom. Bilo mi je neugodno. Tu sam ih odmah 'opekao', mislim da su požalili što su me uzeli za pjevača', šaljivo je ispričao.

Nižetić je danas ponosni otac dvojice sinova, Tonija i Karla, a sa suprugom Helenom je u braku više od tri desetljeća.

'Obitelj je, po meni, ispred svega. To je taj stup koji drži sve. Tako ja razmišljam. Karijera mora biti tu, ali ne ispred obitelji', iskreno će Alen za Happy FM.

Na svoje je sinove, kaže, najponosniji: 'Preponosan sam na njih. To su stvarno dobri ljudi, pristojni, ponizni, normalni, i to mi je najveća nagrada u životu'.

Otkrio je i koju ulogu iščekuje: 'Nikako da se dogodi, ali jedva čekam postati djed'.

U eteru je podijelio kako izgleda njegova zimska svakodnevica u Splitu.

'Ne izlazim po klubovima. Imam omiljeni kafić, tamo idem, igram nogomet, imam dva termina tjedno. Imam i svoju gitaru, doma sviram i radim pjesme', priča Nižetić.

Početkom godine će objaviti novi singl.

'Sad je neko vrijeme u kojem se albumi uglavnom ne izdaju, ali kad se skupi određeni broj pjesama i napraviš još dvije nove, onda se objavi album. Ja sad ne znam točno na kojem sam broju, to znaju u diskografskoj kući, ali mislim da ću u prvom mjesecu objaviti novu pjesmu, i nakon nje bismo mogli početi razmišljati o albumu', zaključio je.

