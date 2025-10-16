Poznati hrvatski pjevač, u suradnji s istarskom glazbenicom, objavio je novu pjesmu i spot uoči velikog povratka na pozornicu Lisinskog, na kojoj će obilježiti tri važne obljetnice
Alen Vitasović i Tatiana Giorgi predstavljaju svoju novu dirljivu baladu 'Pušti me da te volin'
Sredinom listopada, uoči svojeg dugoočekivanog povratka na pozornicu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, omiljeni istarski glazbenik Alen Vitasović predstavlja novi singl „Pušti me da te volin“. U ovoj dirljivoj ljubavnoj baladi pridružila mu se talentirana Tatiana Giorgi, čiji se glas prirodno i emotivno isprepliće s Alenovim, stvarajući skladan duet pun topline i iskrenosti.
Objavljena za diskografsku kuću Dancing Bear, pjesma donosi spoj iskustva i svježine. Onu prepoznatljivu mjeru istarskog šarma i emocije zbog koje publika Vitasovića već desetljećima doživljava kao jednog od najautentičnijih glasova hrvatske glazbe. „Pušti me da te volin“ odiše nostalgijom, ali i novom energijom, podsjećajući koliko je jednostavna iskrena pjesma kad iza nje stoji glazbenik koji vjeruje u svaku izgovorenu riječ.
Autor glazbe novog singla je Jasenko Horvat, tekst je napisao Robert Pilepić, a za aranžman su zaslužni Jasenko Horvat i Alen Vitasović. Pjesma je snimljena s članovima Alenovog pratećeg benda i uz pratnju mladih članova zbora Viva Choir. Za sjajan video spot zaslužna je ekipa iz Nunu Production.
Ove godine Alen obilježava čak tri velika jubileja – 30 godina od svojeg prvog nastupa u Lisinskom, 35 godina karijere i impresivnih 45 godina glazbenog djelovanja. Svoj će glazbeni put proslaviti velikim koncertom 11. studenog 2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, tri desetljeća nakon nezaboravnog prvog samostalnog nastupa u toj dvorani.
Publiku očekuje večer puna emocija, dobre energije i pjesama koje su obilježile generacije, od „Gušti su gušti“, „Ne moren bez nje“ i „Ja ne gren“ do „Jenu noć“ i nagrađivane „Brajde“. Uz orkestar, Alen će izvesti svoje najveće uspješnice, ali i predstaviti nekoliko novih pjesama koje će uskoro pronaći mjesto na nadolazećem albumu.
Tijekom više od četiri desetljeća djelovanja, Alen Vitasović ostao je vjeran sebi, publici i Istri. Njegova glazba nosi iskrenost, jednostavnost i emociju koja ne poznaje vrijeme ni trendove. Dobitnik je brojnih priznanja, Porina, Istriane, nagrade Grada Pule i Reda Danice hrvatske, a svojim je radom trajno upisao istarsku čakavicu u domaću pop-glazbu.
Uoči koncerta u Lisinskom, Alen je publici poručio: „Nadam se punoj dvorani, lijepoj atmosferi i, naravno, jamčim nastup za pamćenje! Možda će nam se pridružiti i gosti iznenađenja! Dobro došli!“
Singl „Pušti me da te volin (feat. Tatiana Giorgi)“ slušajte od 17. listopada na svim streaming servisima.
