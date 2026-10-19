Alex Consani prije dvije godine bila je prva trans manekenka Victoria's Secret modne revije

Alex Consani ponovno je prošetala pistom revije Victoria’s Secret u Sonyjevim studijima u Los Angelesu. Prvi put pojavila se u nježnoružičastom kompletu grudnjaka i gaćica, uz raskošan ogrtač boje žvakaće gume. Dok je hodala pistom, ogrtač je prelazio u svjetlozelenu nijansu. Srebrne naušnice s logotipom brenda, prozirne cipele s potpeticom, lepršava frizura i naglašena tamna šminka upotpunili su njezin izgled.

Foto: Mario Anzuoni

U drugom izdanju Consani je zamijenila romantičan stil odvažnijom kombinacijom: nosila je crni čipkasti komplet i zlatna krila ukrašena perjem. Na reviji su se pojavile i Gigi i Bella Hadid, Elsa Hosk, Adriana Lima te Alessandra Ambrosio. U prvom redu sjedile su Nicole Kidman i Vanessa Bryant, a program su glazbenim nastupima upotpunile skupine Katseye te pjevačice Megan Thee Stallion i Tate McRae.

Foto: Mario Anzuoni

Podsjetimo, Consani i Valentina Sampaio postale su prve transrodne žene koje su hodale na reviji Victoria’s Secreta. Taj su debi imale 15. listopada 2024. godine, kada se revija vratila nakon višegodišnje stanke. Consani je tada nosila svjetloplavi komplet ukrašen šljokicama i odgovarajuća krila. Na reviji 2025. godine prošetala je u crvenom svilenom rublju i crnoj čipki, a ove se godine vratila s dva nova izgleda.

Foto: Mario Anzuoni

*uz korištenje AI-ja