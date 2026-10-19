Obavijesti

Show

Komentari 0
OPET JE PROŠETALA

Alex Consani prije dvije godine bila je prva trans manekenka Victoria's Secret modne revije

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Alex Consani prije dvije godine bila je prva trans manekenka Victoria's Secret modne revije
4
Foto: Mario Anzuoni
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Manekenka je u Los Angelesu nosila dvije različite kombinacije, od ružičastog ogrtača do crne čipke i zlatnih krila.

Admiral

Alex Consani ponovno je prošetala pistom revije Victoria’s Secret u Sonyjevim studijima u Los Angelesu. Prvi put pojavila se u nježnoružičastom kompletu grudnjaka i gaćica, uz raskošan ogrtač boje žvakaće gume. Dok je hodala pistom, ogrtač je prelazio u svjetlozelenu nijansu. Srebrne naušnice s logotipom brenda, prozirne cipele s potpeticom, lepršava frizura i naglašena tamna šminka upotpunili su njezin izgled.

VICTORIA'S SECRET FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
Victoria's Secret fashion show
Foto: Mario Anzuoni

U drugom izdanju Consani je zamijenila romantičan stil odvažnijom kombinacijom: nosila je crni čipkasti komplet i zlatna krila ukrašena perjem. Na reviji su se pojavile i Gigi i Bella Hadid, Elsa Hosk, Adriana Lima te Alessandra Ambrosio. U prvom redu sjedile su Nicole Kidman i Vanessa Bryant, a program su glazbenim nastupima upotpunile skupine Katseye te pjevačice Megan Thee Stallion i Tate McRae.

FANOVI SE BRINU Barbara Palvin nosila Victoria's Secret reviju 6 tjedana nakon poroda. Suprug: 'Zadivljen sam'
Barbara Palvin nosila Victoria's Secret reviju 6 tjedana nakon poroda. Suprug: 'Zadivljen sam'
Victoria's Secret fashion show
Foto: Mario Anzuoni

Podsjetimo, Consani i Valentina Sampaio postale su prve transrodne žene koje su hodale na reviji Victoria’s Secreta. Taj su debi imale 15. listopada 2024. godine, kada se revija vratila nakon višegodišnje stanke. Consani je tada nosila svjetloplavi komplet ukrašen šljokicama i odgovarajuća krila. Na reviji 2025. godine prošetala je u crvenom svilenom rublju i crnoj čipki, a ove se godine vratila s dva nova izgleda.

OSTVARIO JOJ SE SAN Kći pokojnog Kobea Bryanta po prvi put prošetala Victoria's Secret modnom pistom...
Kći pokojnog Kobea Bryanta po prvi put prošetala Victoria's Secret modnom pistom...
Victoria's Secret fashion show
Foto: Mario Anzuoni
OSTALA ODUŠEVLJENA 'Hrvatska Kim Kardashian' bila je na reviji Victoria's Secret
'Hrvatska Kim Kardashian' bila je na reviji Victoria's Secret

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ena Begović stradala je u teškoj prometnoj nesreći, a njena kći Lana udala se ovog vikenda...
HRVATSKA GLUMICA

Ena Begović stradala je u teškoj prometnoj nesreći, a njena kći Lana udala se ovog vikenda...

Diva hrvatskog glumišta preminula je u teškoj prometnoj nesreći prije više od dva desetljeća
FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
VICTORIA'S SECRET

FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...

Modeli, odnosno 'anđelice' su i ove godine priredile nevjerojatan show. Revija donjeg rublja 'Victoria's Secret' održala se u Kaliforniji, a među modelima su sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio...
FOTO Zbog kilograma na meti kritika, ali ona ne mari! Evo kako se mijenjala Adriana Lima
LJEPOTICA OPET NA PISTI

FOTO Zbog kilograma na meti kritika, ali ona ne mari! Evo kako se mijenjala Adriana Lima

Brazilska ljepotica najveću je slavu stekla kao jedna od zaštitnih lica Victoria's Secreta. U tom razdoblju Lima je često bila na listama najpoželjnijih žena svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026