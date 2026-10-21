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ZVIJEZDA CRVENOG TEPIHA

Alexander Skarsgård na filmsku premijeru došao u kiltu i majici s licem kolegice Olivije Colman

Piše 24sata,
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Alexander Skarsgård na filmsku premijeru došao u kiltu i majici s licem kolegice Olivije Colman
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Foto: Mario Anzuoni
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Glumac je na premijeru filma 'Wicker' u Los Angelesu stigao ljubičasto-zelenom kiltu, no ovo mu nije prvi put da je privlačio pozornost svojim modnim odabirom

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Alexander Skarsgård (50) pojavio se u utorak na premijeri filma 'Wicker' u Los Angelesu u ljubičasto-zelenom kiltu i majici s fotografijom lica svoje kolegice Olivije Colman. Na premijeri ga je pratio mlađi brat Bill Skarsgård, piše Just Jared.

A premiere for the film Wicker in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Alexander je odabrao kreaciju dizajnerice Chopa Valowene, a fotografima je pozirao s Olivijom Colman i Elizabeth Debicki, koje u filmu tumače ribaricu i krojačevu suprugu. Na premijeri su bili i redatelji i scenaristi filma, Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson. Nekoliko dana ranije Alexanderov otac Stellan Skarsgård podržao ga je na projekciji filma u New Yorku.

MODERNO ILI NEUKUSNO? Skarsgårdove prozirne cipele najveći hit na premijeri filma
Skarsgårdove prozirne cipele najveći hit na premijeri filma

Colman u filmu glumi ribaricu koju su mještani odbacili, a koja od lokalnog obrtnika, kojeg tumači Peter Dinklage, naručuje da joj izradi supruga. Skarsgård glumi njezina supruga od pruća, koji se pokaže mnogo posebnijim nego što je očekivala. Njegov duh i sposobnosti u njoj bude nove osjećaje, a njihov odnos pokreće ljubomoru i nemir koji prijete životu u selu. Autori film opisuju kao komičnu priču o seksu, braku i apsurdima društvenih običaja.

A premiere for the film Wicker in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Skarsgård je svojim modnim odabirom privlačio poglede i na premijeri u Londonu prije desetak dana kada se pojavio u zlatnom odijelu i prozirnim cipelama modne kuće Sain Laurent. Dok su neki bili oduševljeni glumčevim hrabrim odabirom, drugi su se pitali koliko su higijenski prihvatljive cipele.

London, UK. October 8th, 2026. Alexander Skarsgard attending the Wicker Premiere at the BFI London Film Festival 2026, Royal Festival Hall. Credit: Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

- O moj Bože, te cipele moraju užasno smrdjeti od plastike i znoja, napisao je jedan komentator.

- Njemu sve dobro stoji, komentirao je drugi, a treći poručio: 'On može nositi baš sve'. 

London, UK. October 8th, 2026. Alexander Skarsgard attending the Wicker Premiere at the BFI London Film Festival 2026, Royal Festival Hall. Credit: Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News
*uz korištenje AI-ja

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