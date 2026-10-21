Alexander Skarsgård na filmsku premijeru došao u kiltu i majici s licem kolegice Olivije Colman

Alexander Skarsgård (50) pojavio se u utorak na premijeri filma 'Wicker' u Los Angelesu u ljubičasto-zelenom kiltu i majici s fotografijom lica svoje kolegice Olivije Colman. Na premijeri ga je pratio mlađi brat Bill Skarsgård, piše Just Jared.

Foto: Mario Anzuoni

Alexander je odabrao kreaciju dizajnerice Chopa Valowene, a fotografima je pozirao s Olivijom Colman i Elizabeth Debicki, koje u filmu tumače ribaricu i krojačevu suprugu. Na premijeri su bili i redatelji i scenaristi filma, Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson. Nekoliko dana ranije Alexanderov otac Stellan Skarsgård podržao ga je na projekciji filma u New Yorku.

Colman u filmu glumi ribaricu koju su mještani odbacili, a koja od lokalnog obrtnika, kojeg tumači Peter Dinklage, naručuje da joj izradi supruga. Skarsgård glumi njezina supruga od pruća, koji se pokaže mnogo posebnijim nego što je očekivala. Njegov duh i sposobnosti u njoj bude nove osjećaje, a njihov odnos pokreće ljubomoru i nemir koji prijete životu u selu. Autori film opisuju kao komičnu priču o seksu, braku i apsurdima društvenih običaja.

Foto: Mario Anzuoni

Skarsgård je svojim modnim odabirom privlačio poglede i na premijeri u Londonu prije desetak dana kada se pojavio u zlatnom odijelu i prozirnim cipelama modne kuće Sain Laurent. Dok su neki bili oduševljeni glumčevim hrabrim odabirom, drugi su se pitali koliko su higijenski prihvatljive cipele.

- O moj Bože, te cipele moraju užasno smrdjeti od plastike i znoja, napisao je jedan komentator.

- Njemu sve dobro stoji, komentirao je drugi, a treći poručio: 'On može nositi baš sve'.

*uz korištenje AI-ja