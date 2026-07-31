Možete li ga prepoznati? Zgodni glumac ima novu ulogu, izašao i trailer: 'Nije mi to bilo ugodno'

U nedavno objavljenom traileru za film "Wicker", koji u odabrana kina stiže 23. listopada, a u širu distribuciju 30. listopada, oskarovka Olivia Colman (52) glumi seosku ribaricu koja od lokalnog pletača košara, kojeg tumači Peter Dinklage, naručuje supruga. Rezultat je čarobni muškarac od isprepletenih grančica, kojeg utjelovljuje Alexander Skarsgård (49).

Nakon što misteriozni lik Petera Dinklagea uputi Colman da za mjesec dana bude u kapelici, ona upoznaje svog novog supruga od šibe, koji joj odano ispunjava svaku želju i potrebu. To uključuje i popravljanje kreveta koji tek vjenčani par neprestano lomi, a provokativni trailer za film "Wicker" jasno aludira na razloge.

Film, koji su napisali i režirali Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson, adaptacija je kratke priče "The Wicker Husband" autorice Ursule Wills-Jones. Film je premijerno prikazan na Sundance Film Festivalu u siječnju 2026. godine, gdje je naišao na izvanredne kritike. Opisuju ga kao "otkačenu i pomalo perverzna poslasticu" te "opako smiješnu i divno romantičnu bajku". Sama Olivia Colman izjavila je kako je scenarij za "Wicker" jedan od "tri najbolja scenarija koja je ikada pročitala".

Glumački izazov i snaga praktičnih efekata

U ovoj fantastičnoj romantičnoj komediji glumačku postavu zaokružuju Elizabeth Debicki kao ogorčena krojačeva žena, Richard E. Grant, Marli Siu i Nabhaan Rizwan. Kako bi utjelovio možda i najneobičniji lik u svojoj karijeri, Skarsgård je nosio pravo odijelo od šibe, koje je uključivalo čak i bradavice od istog materijala, te facijalne proteze. Ovaj složeni kostim izradila je poznata tvrtka za specijalne efekte Weta Workshop, čime su se redatelji odlučili za praktične efekte umjesto računalne grafike. Međutim, pravi izazov za švedskog glumca bio je portretirati karakter Supruga od šibe.

Foto: NIPI

​- Bio sam prilično zastrašen kad sam pročitao scenarij jer me obično privlače konfliktniji likovi s više unutarnjih nemira i tame - istaknuo je glumac na premijeri filma na Sundanceu, prenosi People.

​- Glumiti ovog dobrodušnog, slatkog, moralno ispravnog lika bilo mi je zastrašujuće. Nisam se baš ugodno osjećao radeći to. Nemam se na što osloniti u sebi kad je o tome riječ. Tako da je to za mene kao glumca bilo pravo istezanje - priznao je u šali.

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Od kratke priče do društvene satire

Film istražuje teme društvenih konvencija, ljubomore te prirode ljubavi i žudnje. Radnja je smještena u naizgled srednjovjekovno selo, a priča satirizira patrijarhalne strukture u kojima se žene identificiraju isključivo kroz svoj odnos s muškarcima. Dolazak Supruga od šibe narušava uspostavljeni poredak u selu, izazivajući istovremeno fascinaciju i nemir među stanovnicima. Redateljski dvojac, Fischer i Wilson, poznat je po svom filmu "Save Yourselves!" iz 2020. godine, koji je također premijerno prikazan na Sundanceu.

The 24th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Promo

"Wicker" se također savršeno uklapa u rastući trend "romantasy" žanra, hibrida koji spaja elemente romantike i fantazije. Ovaj žanr doživio je ogroman porast popularnosti, posebice na platformama poput TikToka pod oznakom #BookTok. Prema istraživanjima tržišta, "romantasy" je jedan od najbrže rastućih žanrova, s porastom prodaje od 42 posto od 2022. do 2023. godine. Stručnjaci sugeriraju da privlačnost leži u kombinaciji eskapizma i duboke emocionalne rezonancije.

*uz korištenje AI-ja

