Alka i Salome pozirale skupa: 'Znam je otkako je bila Nenad'
Alka Vuica iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. Na svojem Facebook profilu pohvalila se fotografijom koja je prilično razveselila njezine fanove. Naime, nakon predstave 'Iznenada Salome' koja se održala u Tvornici kulture, Alka je s glumicom, komičarkom i svestranom umjetnicom Salome pozirala na kavi.
- Nakon sjajne predstave 'Iznenada Salome' sinoć u Tvornici kulture, na kavi sa Salome - napisala je Alka u opisu objave.
- Kapice iz Alkinog ormara i prekrasan sunčani dan…I puno dobre atmosfere - dodala je Vuica.
- Salome znam još dok je bila Nenad. Predivan mladić. Kao što je i sada divna žena. Kad imaš divnu dušu,svejedno je u kojem tijelu stanuješ - nastavila je Alka, dok su joj se u komentarima javili obožavatelji.
'Alka, neuništiva si', 'Pusa curke', 'Alka legendarka. Srce i za Salome', 'Da Alka Vuica. Stari Grci su imali ono, on, dvospolac. Pokazat će ti put (na primjer Tiresija). Ima puno toga. Prelaženja iz spola u spol. Inače čestitke', samo su neki od komentara uz brojne emotikone crvenih srca.
Nedavno se Alka shrvana javila i iz Sarajeva kada se oprostila od legendarnog Halida Bešlića. Ranije je fanove oduševila novom frizurom. Prije toga pohvalila se i fotografijama kada je uživala u Grčkoj.
