Alka Vuica hladi se u bazenu u svojoj rodnoj Istri: 'Svugdje je lijepo, ali najljepše kod kuće'

Pjevačica Alka Vuica (62) spas od visokih temperatura pronašla je u bazenu. Dio atmosfere iz Istre podijelila je sa svojih više od 20 tisuća pratitelja na Instagramu.

Pozirala je ležeći u bazenu. Sretna i spokojna jer, kako je napisala, ipak je kod kuće. No, pratitelji nisu obraćali pažnju na energiju i raspoloženje, već na liniju koju je istaknula u crno-zlatnom bikiniju.

Foto: Instagram

- Svugdje je lijepo, ali najljepše je kod kuće. Jako je važno imati svoju vodu,svoj izvor i svoj mir - zaključila je Vuica, kojoj su pratitelji poručili kako izgleda sjajno.

Inače, jedna od Alkinih najvećih uspješnica je pjesma 'Laži me'.

- Laži me je pjesma koja je mene kupila život, bila je veliki hit. Kupila mi je auto, kuću, sve. To je ta pjesma koja je bila prekretnica u mojoj karijeri - otkrila je svojedobno za IN Magazin.

Foto: Šime Eškinja

Sredinom svibnja snimila je spot za pjesmu 'Presidente'. U njemu se pojavljuje Ella Dvornik (32), ali i dva bivša mistera koja danas rijetko viđamo u javnosti, Dino Bubičić (40) i Phillip Kleva, koji već dugi niz godina karijeru glumca i modela gradi izvan granica Lijepe Naše.