Alka Vuica zaplesala na jahti od milijun i pol eura u svom spotu

Alka Vuica, poznata domaća kantautorica, nedavno je objavila novu pjesmu 'Bella Moja' te izdala i spot u kojem su prikazane prave ljetne aktivnosti. Vuica tako uživa na plaži, ispijaju se šarena pića, puno se pleše... A mnogima su pažnju privukli i kadrovi na kojima pozira na sportskoj motornoj jahti.

Samu jahtu je Alka pokazala i na svojim društvenim mrežama prije dva tjedna. Luksuzno plovilo iz njezinog spota je Frauscher 1414 Demon, čija se cijena, ovisno o opremi i konfiguracijama, kreće od milijun do 1,8 milijuna eura. Kako doznajemo, motorna jahta iz spota Alke Vuice, vrijedna je 1,5 milijuna eura.

Prema podacima sa službene stranice proizvođača, ova jahta ima kabinu, kupaonicu, kuhinjski prostor i ležajeve za četvero ljudi te je dugačka nešto manje od 14 metara.

Foto: screenshot/Youtube

Spot je snimala u Umagu, a njezin sin Arian također je radio na njemu. Alka je napisala tekst za pjesmu, a glazbu potpisuje Marija Mirković.

Uskoro stiže prinova

Uzbuđenja Vuici ne nedostaje ni u privatnom životu jer će uskoro postati baka. Njezin sin Arian i akademska slikarica Dora Šitum iščekuju svoje prvo dijete. Prošlog mjeseca je Alka izjavila kako se veseli prinovi, ali i da je pod stresom.

- Volim pomagati pa se često u sve petljam, iako mladima to ponekad ide na živce. Ali ja to radim dobronamjerno. Imam sreću što imam jako zrelu nevjestu Doru. Predivno se slažu i jako se vole. Sigurna sam da će biti prekrasni roditelji - rekla je. Spomenula je tada i svoju prijateljicu Giannu Apostolski, koja će isto uskoro postati baka.

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- Između njezine unuke i mog unuka bit će samo mjesec dana razlike. Već smo smislile slogan: 'Dok su dica na cici, bake su na Ibizi'. Jer poslije ćemo sigurno morati čuvati djecu - rekla je kroz smijeh za HappyFM.