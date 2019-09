Alkohol nije popio 30 godina, a izvanbračnog sina ne priznaje

Slavuj iz Mrčajevaca svojim glasom osvojio je publiku još davne 1972. godine kad je zapjevao 'Volio sam djevojku iz grada', jednu od svojih prvih pjesama. Uskoro je počeo puniti klubove i arene, pjevao je Novaku Đokoviću (32) na svadbi, te je u Kulmerovim dvorima zabavljao goste za 40. rođendan Ive Todorić (43). Nekoliko je puta nastupio i u Hrvatskoj gdje ga publika uvijek dočeka raširenih ruku, željna iz svega glasa pjevati njegove pjesme.

Jedan od najpopularnijih izvođača narodne muzike Miroslav Ilić (68) dva sata je zabavljao zagrebačku publiku na drugoj večeri Rujanfesta, a s obzirom na energiju koju je imao na pozornici, rijetko tko bi rekao da se ovaj pjevač približava 70. godini života.

U više od 50 godina glazbenog stvaralaštva, malo tko da ne zna za brojne Ilićeve hitove poput 'Polomiću čaše od kristala', 'Jesen sedamdeset i neke', 'Pozdravi je, pozdravi', 'Božanstvena ženo' i 'Tako mi nedostaješ', no osim zavidne glazbene karijere, uz ovog slavuja vežu se i brojni skandali iz privatnog života.

Foto: Rujanfest

68-godišnji glazbenik otvoreno je priznao da je na početku karijere znao popiti čašicu previše. Iako je rekao kako se nikad ne bi nazvao alkoholičarem, Ilić se prije nešto manje od 30 godina u potpunosti odrekao alkohola.

- Ne odričem se ničega u životu, pa ni tog perioda kada sam volio popiti. Ako nisam liznuo alkohol već 25 godina, i potpuno sam čist, nemam razloga da pričam sada gluposti i kerefeke s neke distance. U to vrijeme, platio sam ceh onog sindroma kad nemaš, pa odjednom imaš sve. Bude ti važno samo da je veselo. Moj problem je bio taj što zapravo ne podnosim alkohol. On grozno utječe na mene, napravi od mene čudovište - izjavio je za srpske medije Ilić još 2014. godine.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Veliku podršku u tome svemu davala mu je supruga Gordana (66) s kojom je u braku 48 godine. Upoznali su se kad je Miroslav bio na drugoj godini fakulteta, a Gordana maturantica jedne srednje škole. I sama Gordana priznala je kako se nisu dugo poznavali, no bili su ludi jedno za drugim. Oženili su se kad je on imao 21, a ona svega 19 godina, a danas imaju dvoje djece sina Marka i kći Mariju.

Njihovu ljubavnu idilu potresali su navodi o izvanbračnom sinu Devenu. Ilić je njegovu majku, Mirjanu Antonović, upoznao prije nešto više od 30 godine, na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama, a Mirjana je sama tvrdila kako je pjevač vidio Devena kad je imao 18 mjeseci, no s vremenom se jednostavno prestao javljati. Deven i Mirjana čak su i sudskim putem tražili DNK testiranje do kojeg još uvijek nije došlo, a za vrijeme posjeta u Beogradu odsjeli su kod Lepe Brene koja ih je prvotno i spojila.

- Te priče o mom izvanbračnom sinu nisu nikakva novost. Toj gospođi sam poručio da njen sin ima jednog oca, a to je onaj koji ga je priznao. Očigledno je da tu priču forsira njegova majka, koja je inače ekshibicionistica - izjavio je za Hello Ilić koji do danas nije priznao Devena kao svojeg sina.