Amazon Prime: Top 10 filmova

Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji osvajaju svjetsku publiku. Donosimo vam najnoviju listu 10 najgledanijih filmova na ovoj popularnoj streaming platformi – možda ćete pronaći inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.

1. Our Fault

IMDB: 5.6/10

Ova španjolska romantična drama prati ponovno okupljanje Noe i Nicka na vjenčanju Jenny i Liona. Njihova prošlost i nerazriješene emocije ponovno izlaze na površinu, a pitanje je hoće li ljubav biti jača od zamjeranja. U glavnim ulogama su Nicole Wallace i Gabriel Guevara. (Španjolska, 2025., Romansa)

2. Eden

IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 71%

Mračna komedija o skupini neobičnih likova koji napuštaju civilizaciju i odlaze na Galapagos u potrazi za smislom života. U glavnim ulogama su Jude Law i Ana de Armas, a režiju potpisuje Ron Howard. (SAD, 2024., Triler, Komedija)

3. Play Dirty

IMDB: 6.0/10

Iskusni lopov Parker okuplja tim za veliku pljačku, ali mora nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu. U glavnoj ulozi Mark Wahlberg. (SAD, 2025., Akcija)

4. Tyler Perry's Finding Joy

IMDB: 5.1/10

Joy, uspješna dizajnerica, odlazi u planine Wyominga gdje otkriva što joj zaista treba u životu, suočavajući se s ljubavlju i prijateljstvom. (SAD, 2025., Drama, Božić)

5. Invasion

IMDB: 5.6/10

Nastavak znanstveno-fantastične priče o mladoj ženi iz Moskve čiji su život i moći u fokusu ljudskih i vanzemaljskih sila. (Rusija, 2020., SF, Invazija)

6. Culpa Mia

IMDB: 5.6/10

Noah seli u luksuznu vilu svog očuha gdje upoznaje novog polubrata Nicka. Njihovi snažni karakteri dovode do sukoba, ali i neizbježne privlačnosti. (Španjolska, 2023., Drama)

7. Breathe

IMDB: 4.3/10

Majka i kći bore se za opstanak u budućnosti gdje je kisik postao luksuz, a neočekivani posjetitelji prijete njihovoj sigurnosti. U glavnoj ulozi Jennifer Hudson. (SAD, 2024., SF)

8. Culpa tuya

IMDB: 5.3/10

Unatoč pokušajima roditelja da ih razdvoje, ljubav Noe i Nicka je na kušnji kad se njihovi životi mijenjaju zbog posla i studija. (Španjolska, 2024., Drama)

9. No Time to Die

IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 83%

James Bond (Daniel Craig) napušta službu, ali ga prošlost sustiže kad mora spasiti otetog znanstvenika i suočiti se s novim zlikovcem. (UK, 2021., Akcija, Špijunski)

10. Maintenance Required

IMDB: 5.2/10

Vlasnica ženskog automehaničarskog servisa suočava se s konkurencijom i neočekivanom online vezom koja joj promijeni život. (SAD, 2025., Komedija, Romantična komedija)