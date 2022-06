Amber Heard: 'Najgore je kad netko govori o seksualnom napadu i ne vjeruje mu se...'

Objavljen je cijeli intervju Amber Heard (36) sa Savannah Guthrie za NBC News Dateline. Amber je u razgovoru rekla da je zastrašujuće što ju je pravni tim bivšeg supruga, glumca Johnnyja Deppa (58) ispitivao o njezinim optužbama protiv glumca za seksualni napad.

Otvoreno je priznala.

- Najgora i najstrašnija stvar za svakoga tko govori o seksualnom nasilju je da mu se ne vjeruje, da mu se kaže da je lažov i da ga se ponižava - rekla je Heard.

Rekla je i da nije govorila o seksualnom napadu jer je bila osvetoljubiva.

- Ovo bi bio jako loš način osvete. Koliko god bilo glupo to reći naglas, moj cilj je samo da me ljudi vide kao ljudsko biće - priznala je Amber.

Tvrdi da su je povrijedile 'mržnja i ljutnja' usmjerene na nju zbog suđenja, ali da nije požalila što je pokrenula slučaj.

Prisjetimo se, na suđenju je ispričala kako ju je glumac silovao bocom. Navodni napad dogodio se u ožujku 2015. u Australiji u njihovoj unajmljenoj kući, u kojoj je Depp živio dok je snimao Pirate s Kariba.

- U nekom trenutku on je na meni, vrišti da me mrzi, da sam mu uništila život. Na radnoj ploči sam, drži me za vrat dok se nalazi iznad mene. Gledam ga u oči i više ga ne vidim. Nije to on, sve je bilo crno. Nikad se u životu nisam toliko bojala. Gledao je u mene. Pokušavala sam doći do njega, na neki način mu reći da sam to ja. Pokušavala sam doći do Johnnyja. Stražnji dio glave mi je udarao o šank i nisam mogla disati. Sjećam se da sam pokušala ustati da mu kažem da me stvarno povrijedio. Nisam mogla disati. Nisam mogla doći do njega. Nisam mogla ustati - rekla je Amber svojedobno.

- Sljedeće čega se sjećam jest to da sam bila zabačena unatrag na tom šanku i da sam buljila u plavo svjetlo. Leđa su mi bila na radnoj ploči. Mislila sam da me udara. Osjetila sam taj pritisak na stidnu kost i osjetila sam kako mu se ruka pomiče. Izgledalo je kao da me udara, a samo sam osjetila taj pritisak. Ne sjećam se što je tada rekao, samo se sjećam da bila jako mirna, nisam se željela pomaknuti. Sjećam se da sam gledala po sobi, gledala sam te razbijene boce i staklo i nisam se htjela pomaknuti jer nisam znala je li ta boca koju je gurnuo u mene također razbijena - nastavila je ranije.

- Nisam to mogla osjetiti, nisam osjećala bol, nisam osjećala ništa. Vidjela sam toliko razbijenog stakla i pomislila sam - nadam se da nije razbijena. Ne znam kako je to završilo, ne znam kako sam sišla s te radne ploče. Sjećam se samo da sam završila u kupaonici. Sjećam se povraćanja, zvuka koji je ispuštao moj glas. Izgubila sam kontrolu nad svojim mjehurom. Sjećam se da sam povraćala i da je bilo krvi na podu - Heard je rekla tada.

Ranije ovog mjeseca, Depp je dobio sve tri tužbe za klevetu protiv Heard zbog njenog članka iz 2018. godine, kada je napisala da je doživjela obiteljsko zlostavljanje

