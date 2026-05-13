Američka veleposlanica Nicole McGraw otkrila: 'Na prvoj Ultri bila sam još kao studentica'

Drago mi je što sam danas u Splitu predstavila partnerstvo s Ultra Europe u sklopu projekta Freedom 250. Kroz glazbu i umjetnost želimo dodatno povezati Hrvatsku i SAD, a posebno mi je drago što se vraćam festivalu na kojem sam bila još kao studentica na prvom izdanju Ultre u Miamiju, napisala je američka veleposlanica Nicole McGraw u objavi na službenoj Facebook stranici američkog veleposlanstva u Zagrebu.

Objava je uslijedila nakon konferencije za medije održane u srijedu u splitskoj Gradskoj upravi, gdje je predstavljeno 12. izdanje Ultra Europe festivala, koje će se od 10. do 12. srpnja ponovno održati u Parku mladeži.

- Grad Split svake godine izdvaja 250.000 eura za podršku festivalu, uključujući i sredstva predviđena u proračunu za 2026. godinu. Vlada Republike Hrvatske je za razdoblje od 2025. do 2028. godine osigurala ukupno 2,2 milijuna eura. Ta sredstva koriste se isključivo za promociju Splita i Hrvatske na europskoj i svjetskoj razini, što predstavlja dodatnu vrijednost za naš grad i državu - rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Naglasio je kako festival iz godine u godinu potvrđuje visoku razinu organizacije i sigurnosti te značajno doprinosi turističkoj sezoni i gospodarstvu kroz prihode u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i poreznim prihodima, pri čemu se očekuju višemilijunski učinci. U tom kontekstu istaknuo je i važnost koordinacije gradskih službi, policije i hitnih službi, kao i prilagodbe prometne infrastrukture kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje grada tijekom trajanja manifestacije.

Split: Najavljen 12. Ultra Europe Festival | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Organizator festivala Joe Bašić rekao je kako će jedan od glavnih izvođača ovogodišnjeg izdanja biti Calvin Harris, čiji je dolazak dogovaran tri godine.

- Riječ je o jednom od najtraženijih svjetskih izvođača elektroničke glazbe koji samostalno može rasprodati stadion od više od 60 tisuća ljudi - rekao je Bašić.

Split: Atmosfera druge večeri Ultra Europe Festivala | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Dodao je kako će ove godine prvi put na Ultri nastupiti i Fisher, te istaknuo da međunarodni gosti u prosjeku tijekom boravka potroše oko 5.000 dolara, dok domaći posjetitelji troše oko 2.000 dolara. Također je naveo kako su hotelski kapaciteti u Splitu i okolici u vrijeme festivala tradicionalno popunjeni i do 90 posto, a rezervacije se zatvaraju tjednima unaprijed.

- Što se tiče ulaganja, procjena je da je ove godine u organizaciju 12. izdanja Ultra Europe festivala u Splitu uloženo oko 10 milijuna eura. Interes za ulaznice je iznimno velik. Cijene se kreću od 129 eura za trodnevnu ulaznicu pa do 449 eura za VIP pakete. Posebno nas veseli podatak da bilježimo rast prodaje VIP i VVIP ulaznica od oko 30 posto, a vrlo je izgledno da ćemo VVIP pakete rasprodati najranije u povijesti festivala - rekao je Bašić.

Dodao je kako se povećava potražnja za hotelskim smještajem više kategorije te kako nove izravne aviolinije, uključujući i najavu linije iz SAD-a, mogu dugoročno doprinijeti daljnjem rastu dolazaka i do 30 posto.

Direktorica Turističke zajednice Grada Splita Alijana Vukšić istaknula je kako je Ultra Europe jedan od najvažnijih događaja za promociju Splita te da se i ove godine provode promotivne i edukativne kampanje usmjerene na odgovorno ponašanje posjetitelja i očuvanje destinacije. Također je naglasila važnost održivog upravljanja otpadom, pojačanih mjera čistoće te podizanja svijesti o očuvanju javnih prostora tijekom trajanja festivala.