Američki glazbenik sakrio se iza iste maske kakvu je na Dori imao tajanstveni izvođač Misha

Američki glazbenik Ray Angry jedan je od zvijezda koje su iznenadile na crvenom tepihu sinoćnjoj dodjela nagrada Grammy u Los Angelesu. Pojavio se s maskom kojom je sakrio lice, a koja neodoljivo podsjeća na Mishu, misterioznog glazbenika koji se prije dvije godine natjecao na Dori.

Podsjetimo, Misha je na Dori izveo pjesmu "One day", a onda je komentirao kako je maska izrađena u Los Angelesu.

Foto: Privatni album/canva

- Maska se zaista dogodila spontano. Izradili su je ljudi iz Los Angelesa koji su napravili masku Kanyeu Westu. Zapravo je naša maska najsličnija njemu kad bolje razmislim - rekao je onda u razgovoru za 24sata.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Ray Angry svoj identitet ne skriva, a radi se o glazbeniku koji je radio na brojnim hitovima poznatih izvođača. Napisao je "Slow Down Baby" za Christinu Aguileru, "Real Life Fantasy" za Ja Rulea i "Priceless" za Melanie Fionu između ostalih.

Radio je s velikim brojem kolega, a kao klavijaturist je sudjelovao u snimanju albuma za Robbieja Williamsa, Joss Stone te je bio na turneji s D'Angelom.