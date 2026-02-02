Obavijesti

OŠTRE KRITIKE

Politika obilježila Grammyje: U govorima kritizirali Trumpa, na sebi imali 'ICE OUT' bedževe...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Mike Blake

Bad Bunny osvojio je nagradu za album godine s "Debí Tirar Más Fotos", čime je postao prvi izvođač koji je dobio tu nagradu Grammy pjevajući na španjolskom jeziku. U govoru je oštro kritizirao Trumpa

Ovogodišnja, 68. po redu dodjela glazbenih nagrada Grammy, ostat će zapamćena ne toliko po glamuru i pobjednicima, koliko po snažnim i jedinstvenim političkim porukama koje su odjeknule iz losanđeleske Crypto.com Arene. U večeri koja slavi umjetnost, brojni su glazbenici iskoristili pozornicu kako bi izrazili prosvjed protiv oštre imigracijske politike administracije Donalda Trumpa i djelovanja agencije ICE, pretvarajući dodjelu u platformu za aktivizam.

Crveni tepih Grammyja u Los Angelesu 13:28
Crveni tepih Grammyja u Los Angelesu | Video: 24sata/reuters

Apsolutni junak večeri bio je portorikanski superstar Bad Bunny, koji nije samo ispisao povijest, već je i poslao neke od najupečatljivijih poruka. Njegov album "Debí Tirar Más Fotos" postao je prvi album na španjolskom jeziku koji je ikada osvojio glavnu nagradu, onu za Album godine.

No, prije tog povijesnog trenutka, prilikom preuzimanja nagrade za najbolji música urbana album, svoj je govor započeo uzvikom koji je definirao večer.

Foto: Mario Anzuoni

​- Prije nego što zahvalim Bogu, reći ću: ICE van! - poručio je i zaradio ovacije publike.

Nastavio je emotivnim apelom, naglašavajući ljudskost i zajedništvo.

​- Nismo divljaci, nismo životinje, nismo vanzemaljci. Mi smo ljudi i mi smo Amerikanci. Mržnja postaje jača s još više mržnje. Jedina stvar koja je moćnija od mržnje jest ljubav. Zato, molim vas, moramo biti drugačiji. Ako se borimo, moramo to činiti s ljubavlju.

Foto: DANIEL COLE

Svoj povijesni trijumf i nagradu za Album godine posvetio je "svim ljudima koji su morali napustiti svoju domovinu, svoju zemlju, kako bi slijedili svoje snove". Njegov istup dolazi samo tjedan dana prije nego što će nastupiti u poluvremenu Super Bowla, što je već izazvalo kontroverze u konzervativnim krugovima upravo zbog njegova stava o imigraciji i činjenice da pjeva isključivo na španjolskom.

Cenzurirali govor Billie Eilish 

Bad Bunny nije bio jedini koji je iskoristio svojih pet minuta slave za slanje političke poruke. Dobitnica nagrade za Pjesmu godine, Billie Eilish, bila je jednako izravna. Nakon što je na crveni tepih stigla s bedžom "ICE OUT", na pozornici je održala kratak, ali snažan govor.

Foto: Mario Anzuoni

​- Ne osjećam da trebam reći išta osim da nitko nije ilegalan na ukradenoj zemlji - izjavila je, aludirajući na kolonizaciju Amerike.

​- Teško je znati što reći i učiniti u ovom trenutku, ali osjećam nadu u ovoj prostoriji. Moramo se nastaviti boriti, govoriti i prosvjedovati. Naši glasovi su zaista važni i ljudi su važni - dodala je Eilish, čiji je kraj govora, u kojem je opsovala agenciju ICE, bio cenzuriran u prijenosu uživo.

Foto: DANIEL COLE

Dirljiv trenutak priredila je i dobitnica nagrade za Najboljeg novog izvođača, britanska kantautorica Olivia Dean. U svom govoru istaknula je vlastito imigrantsko naslijeđe.

​- Stojim ovdje kao unuka imigrantice. Ja sam proizvod hrabrosti i mislim da ti ljudi zaslužuju da ih se slavi. Ništa smo jedni bez drugih.

Foto: Mike Blake

Bedževi s natpisom 'ICE OUT' 

Prosvjed nije bio ograničen samo na govore zahvale. Brojne zvijezde, uključujući Justina i Hailey Bieber, legendarnu Joni Mitchell i pjevačicu Kehlani, nosile su bedževe s natpisom "ICE OUT".

Foto: Mike Blake

Ovaj tihi, ali uočljiv bunt bio je odgovor na nedavne akcije saveznih agenata, uključujući i smrti u Minneapolisu, koje su potaknule prosvjede diljem zemlje. Čak je i SZA, primajući nagradu za Snimku godine, pozvala ljude da ne padaju u očaj.

Foto: Mike Blake

​- Znam da je ovo zastrašujuće vrijeme. Ali bilo je svjetskih ratova, bilo je kuga, i nastavili smo dalje. Možemo nastaviti dalje. Trebamo jedni druge - poručila je.

