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Amerikanac koji je obnovio kuću u Zagorju: 'Nisam znao za legalizaciju, možda mi je sruše'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Amerikanac koji je obnovio kuću u Zagorju: 'Nisam znao za legalizaciju, možda mi je sruše'
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Foto: instagram
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U novom je videu Justus Rein objasnio kako bi mogao ostati bez doma budući da kuća nije legalizirana, a za taj problem nije znao sve do nedavno

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Justus Reid, američki glazbenik i influencer koji je osvojio simpatije publike u regiji, podijelio je sa svojim pratiteljima zabrinjavajuće vijesti. Njegova popularna "kuća za 5000 eura" u Hrvatskom zagorju mogla bi biti srušena zbog birokracije jer nije legalizirana.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Problem leži u činjenici da objekt, sagrađen prije više od 40 godina, nikada nije legalno upisan od strane prijašnjih vlasnika. Prema zakonu, kuća formalno ne postoji. Reid tvrdi da nije bio svjestan ilegalnog statusa nekretnine prilikom kupnje te ističe kako brojne kuće u njegovu selu imaju slične probleme s papirima. Ova situacija izazvala je lavinu komentara njegovih pratitelja, od kojih je jedan sažeo ironiju situacije: "Smiješno je kako nisu imali problema s kućom dok je bila napuštena ruševina, ali sada odjednom, kad je uređena, postoji problem".

Priča o Justusu Reidu postala je viralna kada je 2025. godine za samo pet tisuća eura kupio zapuštenu kuću u Hrvatskom zagorju. Njegovi pratitelji mjesecima su pratili proces opsežne obnove, gledajući kako se ruševina pretvara u moderan i ugodan dom. Međutim, nedugo nakon što je proslavio završetak radova, stiglo je neugodno iznenađenje. Kako je objasnio u videu, primio je "prijeteće pismo od Vlade" u kojem stoji da se kuća mora srušiti.

Unatoč šoku i neizvjesnosti, 26-godišnji Amerikanac pokazao je odlučnost da se bori. U videu je naglasio da ne namjerava rješavati problem na ilegalan način. Dok su mu neki pratitelji u komentarima otvoreno sugerirali da "samo podmiti nekoga i sve će biti u redu", Reid je jasno poručio da odbija platiti mito. Umjesto toga, svoju nadu polaže u novi zakon donesen u svibnju 2026., koji omogućuje naknadnu legalizaciju objekata izgrađenih prije 2011. godine, što bi moglo spasiti njegov dom.

Kako bi se osigurao i dobio legalnu adresu za boravak u Hrvatskoj dok traje pravna bitka, Reid je već povukao novi potez. U istom selu kupio je nekoliko manjih, derutnih nekretnina koje je nazvao "bunker", "koliba", "toranj" i "baraka". Njegov plan je obnoviti jednu od njih, vjerojatno bunker koji je platio 8000 eura, kako bi u njoj mogao legalno živjeti, dok se ne riješi sudbina njegove glavne kuće.

*uz korištenje AI-ja
POGLEDAJTE KAKO SAD IZGLEDA Amerikanac Justus Reid dovršio je kuću u Zagorju koju je kupio za 5000 €: Kupio ih je još tri!
Amerikanac Justus Reid dovršio je kuću u Zagorju koju je kupio za 5000 €: Kupio ih je još tri!


 

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