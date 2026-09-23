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Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! 'Već imamo imena!'

Piše Dora Pek,
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Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! 'Već imamo imena!'
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Foto: RTL
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Amra Salihćehajić trenutačno je u 22. tjednu trudnoće, a termin porođaja je krajem siječnja

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Amra Salihćehajić, koju je javnost upoznala u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', početkom sljedeće godine postat će majka! Trenutačno je u 22. tjednu trudnoće, a termin porođaja je krajem siječnja, doznaje Net.hr. Spol bebe ona i partner još ne znaju, no imena su već odabrali - i za djevojčicu i za dječaka.

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Da je trudna, Amra je doznala na odmoru u Španjolskoj. Test je ponijela sa sobom više iz šale, a napravila ga je tek posljednjeg dana putovanja.

- Posljednjeg dana, dok smo se pakirali za povratak, ugledala sam test u neseseru i shvatila da sam ga potpuno zaboravila napraviti. Pomislila sam: 'Neću ga valjda sada vraćati u Zagreb'. Napravila sam test i pojavile su se dvije crtice. Bila sam u potpunom šoku! - ispričala je za Net.hr.

Otkrila je i kako je reagirao njezin partner.

- Zamolila sam konobaricu u restoranu u kojem smo sjedili da mu s računom donese i test za trudnoću. Prvih nekoliko sekundi bio je potpuno zbunjen, a onda je shvatio što test znači i da će postati tata. Mislim da ga nikada nisam vidjela toliko sretnog - rekla je Amra.

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Prvi mjeseci trudnoće nisu joj bili laki. Od petog do 12. tjedna mučile su je cjelodnevne mučnine, a nekoliko je puta zbog dehidracije završila i na hitnoj. A onda je, doslovno s početkom 13. tjedna, sve odjednom prestalo, govori. Sad joj najviše odgovara kisela hrana, od limuna i kiselog kupusa do kiselih bombona. Primijetila je i da trudnoća nije promijenila samo njezino tijelo.

- Imam mnogo manje strpljenja za bezobrazluk, negativnost i nepoštovanje. Postala sam puno odlučnija u prekidanju odnosa i suradnji koje mi ne odgovaraju - istaknula je.

Foto: RTL

Sretnu vijest Amra je uspjela podijeliti i s bakom, koja je preminula ovog ljeta. Za nju je bila iznimno vezana jer ju je baka odgojila, a nakon povratka iz Španjolske odmah ju je posjetila na intenzivnoj njezi i rekla joj da čeka dijete.

- Zbog moždanog udara koji je pretrpjela imala je ograničenu mimiku, ali kada je čula sretnu vijest, nasmijala se. Pitala sam je što misli, hoću li roditi djevojčicu ili dječaka, a ona je odgovorila: „Muško.“ S jedne mi je strane neopisivo žao što neće biti ovdje kada se dijete rodi, ali sam istodobno beskrajno zahvalna što sam joj uspjela reći da sam trudna i što sam dobila priliku oprostiti se od nje - prisjetila se.

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Partnera i dalje ne pokazuje na društvenim mrežama, ali kaže da ga ne skriva. Prije nekoliko mjeseci počeli su živjeti zajedno, a vjenčanje im trenutačno nije prioritet.

- Nama papir nije potvrda kvalitete ni ozbiljnosti našeg odnosa. Poznavajući i sebe i njega, vjerujem da ni naše vjenčanje neće biti veliko ni pretjerano javno - zaključila je Amra.

Foto: Instagram

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