'Savršeni' Toni i Stankica pričali o planovima i svadbi: Vjenčanje ćemo sakriti od očiju javnosti

U trećoj sezoni 'Gospodina savršenog' rodila se ljubav između Tonija Šćulca i Stankice Stojanović, čija je veza bila puna uspona i padova, ali su danas zaljubljeniji nego ikad.

Par je za RTL progovorio o vjenčanju i planovima za budućnost.

- Kao što ljubav ne treba slaviti samo na Valentinovo, tako se ni veliki planovi ne trebaju donositi samo na početku godine! Imamo mi listu planova i želja koja nije vezana uz novu godinu i sigurni smo da ćemo u 2023. prekrižiti dosta stvari s te liste - rekli su te dodali:

- Naravno da postoji, život bi postao dosadan kada ne biste u njemu vidjeli nikakve izazove. Želimo pronaći mjesto koje ćemo konačno zvati domom za našu malu obitelj i ostvariti zacrtane planove u našim karijerama.

Pričaju i o braku, a odlučili su svoje buduće vjenčanje držati u tajnosti.

- Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše - kažu. Prošlog mjeseca pričali smo s Tonijem i za 24sata je otkrio detalje njihova života, a intervju možete pročitati OVDJE.

