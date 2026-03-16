Amy Madigan odnijela je prvi kipić na dodjeli Oscara 2026.

Holivudska veteranka Amy Madigan (75) trijumfirala je na 98. dodjeli Oscara, osvojivši zlatni kipić za najbolju sporednu žensku ulogu. Nagrada joj je pripala za maestralnu transformaciju u jezivu tetu Gladys u nadnaravnom hororu "Weapons", a njezinim je uspjehom postavljen novi rekord Akademije za najduži razmak između dvije glumačke nominacije, koji sada iznosi punih četrdeset godina.

Tko je Amy Madigan?

Amy Madigan rođena je 11. rujna 1950. godine u Chicagu, u obitelji poznatog novinara Johna Madigana koji je intervjuirao političke velikane od Richarda Nixona do Martina Luthera Kinga Jr.

Prije nego što je postala jedno od najcjenjenijih lica karakternih uloga, gradila je glazbenu karijeru kao pjevačica i pijanistica u rock bendovima sedamdesetih godina. Nakon što je diplomirala filozofiju, preselila se u Los Angeles i posvetila glumi, usavršavajući zanat na prestižnom Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Foto: Mike Blake

Karijera joj je procvjetala tijekom osamdesetih, kada je ostvarila zapažene uloge u kultnim filmovima. Mnogi je pamte kao Annie Kinsella, suprugu Kevina Costnera u bezvremenskom klasiku "Polje snova" (1989.), ili kao simpatičnu Chanice Kobolowski, djevojku Johna Candyja u komediji "Ujak Buck" (1989.). Već 1986. godine dobila je svoju prvu nominaciju za Oscara za ulogu kćeri Genea Hackmana u drami "Dvaput u životu".

Tijekom snimanja filma "Mjesta u srcu" (1984.) upoznala je ljubav svog života, glumca Eda Harrisa, s kojim je u braku od 1983. i s kojim ima kćer Lily. Njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u Hollywoodu, a zajedno su glumili u više od deset filmova, uključujući "Pollock" i "Gone Baby Gone".

Kruna karijere za film 'Weapons'

U filmu "Weapons", redatelja Zacha Creggera, Madigan je utjelovila zlokobnu tetu Gladys, a njezina je uloga postala pravi kulturni fenomen. Lik vještice s teškom šminkom i velikim naočalama postao je internetski meme i popularan kostim za Noć vještica, a spomenuo ga je i voditelj dodjele Conan O’Brien u svom uvodnom monologu.

Foto: Profimedia

Madigan je bila jedina nominirana osoba iz cijele filmske ekipe, a pobijedila je snažnu konkurenciju koju su činile Teyana Taylor ("One Battle After Another"), Wunmi Mosaku ("Sinners"), te Elle Fanning i Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value").

U govoru zahvalila suprugu Edu Harrisu

Njezin govor prilikom preuzimanja nagrade bio je mješavina humora i iskrenih emocija. Na pozornicu je izašla vidno iznenađena, a posebno je zahvalila svojoj obitelji i suprugu Edu Harrisu, koji je i sam bio nominiran za Oscara četiri puta.

Foto: Caroline Brehman

​- Najvažniji je moj voljeni Ed. Uz mene si zauvijek, a to je prokleto dugo vremena. Ništa od ovoga ne bi imalo smisla da on nije uz mene - zaključila je emotivno.