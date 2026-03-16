TEK 7. PUT U POVIJESTI

Neobična situacija na Oscarima! Dva filma podijelila su nagradu: 'Ne šalim se, izjednačeno je!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
7
Foto: Reuters

U skoro 100 godina dodjele ove prestižne filmske nagrade, ovo je tek sedmi put da je izjednačeno. Prvi put se to dogodilo 1932., a ove godine nagradu su odnijeli filmovi 'The Singers' i 'Two People Exchanging Saliva'

Dodjela Oscara, najprestižnija noć u svijetu filma, rijetko kada prođe bez drame, bilo da se radi o pogrešno pročitanoj omotnici ili neočekivanim ispadima na pozornici. No, 98. izdanje donijelo je trenutak koji se ne viđa često! U kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma dogodio se izjednačen rezultat, a zlatni kipić podijelila su dva potpuno različita ostvarenja.

50
"Svi se smirite, imamo izjednačen rezultat"

Kada je glumac i komičar Kumail Nanjiani izašao na pozornicu kako bi proglasio pobjednika, nitko nije očekivao povijesni trenutak koji će uslijediti. Nakon što je otvorio omotnicu, na njegovom se licu pojavio izraz zbunjenosti. Uslijedila je stanka, a zatim i najava koja je izazvala žamor u dvorani.

​- Izjednačeno je. Ne šalim se, stvarno je izjednačeno, zato se svi smirite. Proći ćemo kroz ovo, ostanite mirni - rekao je vidno smeteni Nanjiani, pokušavajući zadržati kontrolu nad situacijom.

Povijesni trenutak na Oscarima 2026.: Po prvi put dodijeljena je nagrada za najbolji kasting

Bio je to tek sedmi put u gotovo stogodišnjoj povijesti Akademije da su glasači dodijelili jednak broj glasova dvama nominiranima. Oscara su tako podijelili američki film "The Singers" i francusko-američka distopijska drama "Two People Exchanging Saliva". Posljednji put se takva situacija dogodila 2013. godine u tehničkoj kategoriji, za montažu zvuka, kada su nagradu podijelili filmovi "Skyfall" i "Zero Dark Thirty".

Sedam velikih podjela u 98 godina

Iako se čini gotovo nevjerojatnim da tisuće članova Akademije svoje glasove rasporede tako da dva filma završe s identičnim brojem, povijest pamti nekoliko takvih slučajeva. Prvi se dogodio davne 1932. godine, no nije bio pravo izjednačenje. Tadašnje pravilo glasilo je da nagradu dobiva i nominirani koji je imao do tri glasa manje od pobjednika, pa su Oscara za najboljeg glumca podijelili Wallace Beery ("The Champ") i Fredric March ("Dr. Jekyll and Mr. Hyde"), iako je March imao jedan glas više. Pravilo je nakon toga promijenjeno.

Vjerojatno najpoznatiji takav slučaj dogodio se 1969. godine, kada su Oscara za najbolju glumicu podijelile dvije ikone Hollywooda: Katharine Hepburn za ulogu u filmu "Zima jednog lava" i tadašnja zvijezda u usponu Barbra Streisand za svoj filmski debi u "Smiješnoj djevojci". Hepburn, poznata po svom ignoriranju Akademije, nije se pojavila na ceremoniji. Streisand je, primajući kipić, izgovorila legendarnu rečenicu iz svog filma: "Hello, gorgeous".

U kategoriji kratkometražnog igranog filma, u kojoj se izjednačenje dogodilo i ove godine, posljednji se put ista situacija zbila 1995. godine. Tada su pobjedu odnijeli filmovi "Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life", redateljski prvijenac glumca Petera Capaldija, i "Trevor", drama o mladom homoseksualcu koja je kasnije inspirirala osnivanje organizacije za prevenciju samoubojstava među LGBTQ+ mladima.

Pobjednici neobičnih svjetova

Ovogodišnji pobjednici dolaze iz potpuno različitih filmskih svemira. Jedan je topla, glazbena priča o zajedništvu, dok je drugi mračna i nadrealna kritika društva.

Američki film "The Singers" adaptacija je pripovijetke ruskog pisca Ivana Turgenjeva, smještena u suvremeni kontekst. Radnja se odvija u skromnom baru u kojem se okupljaju gosti iz radničke klase. Njihovu sumornu svakodnevicu prekida spontano pjevačko natjecanje koje prerasta u neočekivani trenutak povezivanja i katarze. Posebnost filma leži u tome što glumačku postavu čine naturščici, talentirani pjevači otkriveni putem viralnih videa na društvenim mrežama, što filmu daje autentičnost i dokumentaristički prizvuk.

Francusko-američka koprodukcija "Two People Exchanging Saliva" vizualno je upečatljiva i bizarna distopijska priča. Smještena je u društvo u kojem je ljubljenje najstrože zabranjeno i kažnjivo smrću, dok se šamari koriste kao službena valuta za plaćanje u trgovinama. U središtu je priče nesretna žena Angine koja u robnoj kući razvija zabranjenu privlačnost prema zaigranoj prodavačici. Njihov odnos izaziva sumnju ljubomorne kolegice, a film se pretvara u nadrealnu meditaciju o ljudskoj potrebi za bliskošću, izolaciji i apsurdima suvremenog kapitalizma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

