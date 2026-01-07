Obavijesti

NOVI POČETAK

Amy Schumer podnijela zahtjev za razvod nakon 7 godina braka

Piše Dora Pek,
Amy Schumer podnijela zahtjev za razvod nakon 7 godina braka
Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL/Instagram

Glumica i komičarka vijest o razvodu potvrdila je prošlog mjeseca, a u utorak su dokumenti predani na sudu u okrugu New Yorka

Američka glumica i komičarka Amy Schumer (44) podnijela je zahtjev za razvod od supruga Chrisa Fischera nakon sedam godina braka. Prema pisanju časopisa People, dokumenti su predani u utorak na sudu u okrugu New Yorka.

Vijest o razvodu potvrdila je prošlog mjeseca uz fotografiju sa suprugom u njujorškoj podzemnoj željeznici.

- Bla bla bla Chris i ja donijeli smo tešku odluku da prekinemo naš brak nakon 7 godina. Jako se volimo i nastavit ćemo se fokusirati na odgoj našeg sina. Cijenili bismo da ljudi poštuju našu privatnost u ovom trenutku - napisala je tad Amy.

Foto: Instagram

U nastavku je u šaljivom tonu odbacila glasine. Naglasila je da razvod nema veze s njezinim gubitkom kilograma niti s time što je Fischer nagrađivani kuhar. Zaključila je da je razlaz prijateljski, uz ljubav i poštovanje, te da obitelj ostaje zauvijek.

Par je započeo vezu 2017. godine, vjenčali su se već 2018., a sina Genea dobili su godinu dana kasnije.

Amy je uoči službene potvrde razvoda izbrisala sve stare fotografije s Instagrama, uključujući i one sa suprugom.

- Zapravo sam večeras izašla iz kuće. Tko je ponosan? Osjećam se dobro i sretno. Izbrisala sam stare slike bez razloga! - napisala je tad .

Taj potez potaknuo je nagađanja, ali ona ih je jasno odbacila.

- Hej mediji, nisam izbrisala svoje stare fotografije jer su bile prije nego što sam smršavjela. To je narativ koji ste vi stvorili. Uvijek sam bila ponosna na svoj izgled - poručila je.

Foto: Instagram/Amy Schumer

Ranije se osvrnula i na špekulacije o razvodu te naglasila da prekid braka nema veze s njezinim zdravstvenim stanjem niti s Fischerovom dijagnozom iz spektra autizma.

