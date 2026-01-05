Obavijesti

NAKON BOLESTI

FOTO Amy Schumer nakon gubitka 22 kilograma pokazala tijelo u badiću i poslala poruku

Piše Zrinka Medak Radić,
FOTO Amy Schumer nakon gubitka 22 kilograma pokazala tijelo u badiću i poslala poruku
Foto: Instagram/Amy Schumer

Glumica Amy Schumer u novom poglavlju svog života, nakon razvoda i bolesti, ponosno je objavila fotografije bez filtera i poslala snažnu poruku

Slavna američka komičarka i glumica Amy Schumer započela je 2026. godinu snažnom porukom o ljubavi prema sebi, podijelivši s pratiteljima na Instagramu seriju iskrenih fotografija bez šminke i filtera. Objava dolazi nakon iznimno izazovnog razdoblja u njezinom privatnom životu, obilježenog razvodom i borbom za zdravlje.

U svojoj najnovijoj objavi, Schumer je podijelila nekoliko fotografija koje je, kako navodi, snimila njezina majka dok se pakirala za putovanje. Na njima pozira u svom domu, isprobavajući različite kupaće kostime i odjevne kombinacije. Izgleda opušteno i samouvjereno, a posljednja fotografija u nizu je selfie, vjerojatno snimljen u zračnoj luci, na kojem nosi majicu s natpisom "perimenopauza". 

"Ova godina je posvećena brizi o sebi i ljubavi prema sebi. Bez šminke. Bez filtera", napisala je Schumer te pozvala pratitelje da cijene ono najvažnije. "Cijenimo svi svoje zdravlje, svoje obitelji, svoje prijatelje i imajmo najbolju godinu u našim životima. Idemo naprijed bez žaljenja. Samo ljubav."

Njezina poruka o prihvaćanju i otvorenosti naišla je na veliko odobravanje, a pratitelji su joj u komentarima pružili snažnu podršku. "Idemo! Sretna Nova godina Amy!", "Savršenstvo" i "Briga o sebi za pobjedu" samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko je njezina iskrenost odjeknula.

Foto: Instagram/Amy Schumer

Ova objava dobiva na težini kada se uzme u obzir kroz što je sve Amy Schumer prošla u posljednjih godinu dana. U prosincu 2025. godine, glumica je objavila da se nakon sedam godina braka razvodi od supruga, kuhara Chrisa Fischera, s kojim ima sina. 

Osim privatnih promjena, komičarka se suočila i s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Tijekom 2025. godine dijagnosticiran joj je Cushingov sindrom, rijedak hormonski poremećaj. Otvoreno je govorila o svojoj borbi s bolešću i posljedičnom gubitku težine od preko 20 kilograma, ističući kako je promjena bila nužna za njezino zdravlje i "preživljavanje".

BRUTALNO ISKRENA Amy Schumer otkrila tešku pozadinu gubitka kilograma: 'Lice mi se vratilo u normalu...'
Amy Schumer otkrila tešku pozadinu gubitka kilograma: 'Lice mi se vratilo u normalu...'

