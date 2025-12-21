Ana iz 'Gospodina Savršenog' ima dečka: Zajedno smo već nekoliko mjeseci, sretna sam

Anu Kolinger gledali smo u četvrtoj sezoni popularnog showa 'Gospodin Savršeni', a za RTL je otkrila kako ima razlog za sreću. Ispričala je da je u sretnoj vezi, a da se njen dečko zove Damian (28).

- Zajedno smo nekoliko mjeseci. Upoznali smo se sasvim slučajno preko zajedničkog prijatelja. Otišli smo na piće i iz zezancije planirali put u Amsterdam jer on tamo ima obitelj, i sad stvarno u ponedjeljak idemo u Amsterdam - rekla je.

Ne skriva koliko je sretna što je napokon pronašla nekog s kim može podijeliti svoju svakodnevicu.

- Ispunio je moje uvjete i standarde. Zajedno kuhamo, čistimo i on je stvarno moj gospodin savršeni - priznala je.

Iako je Ana navikla na medijsku pažnju, ona kaže kako Damian više cijeni privatnost.

- On je dosta privatna osoba i ne objavljuje previše stvari iz svog života - dodaje.

Istaknula je i kako joj je važno da su ga njeni bližnji brzo odobrili.

- Moji prijatelji su ga upoznali i rekli da je on prvi normalan dečko s kojim izlazim. Mama ga je odobrila, jako se dobro slaže s mojim bratom, znači ozbiljna je priča. Ja sam upoznala njegove i stvarno su me jako lijepo prihvatili - rekla je Ana.