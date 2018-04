Ana je na mukama: 'Brate, ne znam engleski, kako ću pjevati'

Big Brother stanarka Ana Marković (27) već je na samom početku showa pokazala nezavidno znanje stranih jezika. Engleski konobarice iz Bjelovara je 'nezaboravan' stoga se i žali na novi tjedni zadatak koji uključuje pjevanje hitova stranih izvođača.

- Što je tebi brate, di ću ja to pjevati? Daj brate, pa ne znam ti ja engleski - rekla je Ana kada je vidjela da će morati pjevati Abbin singl 'Waterloo'.

Foto: RTL televizija

U novom tjednom zadatku 'Big Brother Hrvatska talent show' stanari će uz pjevačke sposobnosti pokazati i one plesačke te stati na pozornicu pred gledateljstvo. Sve će zasigurno zaintrigirati prva grupa, ali i jedina koja slabo zna engleski jezik.

Foto: RTL

Uz Anu će Lidija Marković Ribica (46), Marijan Lisak (48) i Antonio Orač Orky (26) morati plesati i pjevati Tajčin hit 'Hajde da ludujemo ove noći' te Abbinu pjesmu 'Waterloo', što im je očigledno teško palo. Četveročlani tim moraju impresionirati gledatelje i tako, kako kažu, nemoguće učiniti mogućim.

Foto: RTL televizija

Bjelovarčanka je dosta puta uspjela nasmijati ili pak neugodno iznenaditi gledatelje svojim ispadima, a trenutak koji je definitivno privukao pažnju, najviše zbog neznanja stranog jezika, definitivno je intervju s Big Brotherom u ispovjedaonici koji se dogodio u veljači.

Foto: RTL

Kada je bivšeg stanara Nikolu Vidovića (22), koji se s lažnom obitelji 'skrivao' u tajnoj kući, Big Brother predstavio kao 'revizora Europske Unije', na engleskom ju je upitao kako joj se sviđa.

- Good, good. Very good. Dobar mi je. Very... kako bih ti ono rekla, znači, nice. Very nice. Very... nice, evo - odgovorila je Marković. Konobarica za sebe kaže da je snalažljiva, pa da joj nije problem pričati na engleskom, ali čini se kako je sada promijenila mišljenje.

Marković je krajem ožujka u realityju posjetio zaručnik Ante Stari. Obučen u nindžu, Ante se prvo kretao oko ostalih stanara, a zatim je prišao Ani koja ga je odmah prepoznala. Imao je svega dvije minute da joj preda poklon i napusti kuću.

Foto: Privatni album

- Je li ovo Ante? Ante? - pitala je. Zaručnik joj je zatim dao narukvicu koju joj je kupio ranije, a Ana je presretna i u nevjerici gledala u nindžu.

Bjelovarčanka voli eksperimentirati s frizurama u showu, a na društvenoj mreži je pokazala i da nije uvijek bila brineta.