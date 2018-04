BB Bojan je pokazao guzu, a 'pao' je i seks s Ana-Marijom?

Big Brother stanar Bojan Mrđenović (34) ne skriva simpatije prema Ana-Mariji Brdek (30). Dvojac je nerazdvojan u trenutno najpoznatijoj kući u Hrvatskoj, a izgleda da su im sada 'popustile kočnice'. Konobar iz Siska i dizajnerica odjeće iz Velike Gorice sinoć su se 'zaigrali' pod plahtama.

Foto: RTL

Nakon što su bili na romantičnoj večeri i spoju koji im je priredio Big Brother, par se povukao u spavaću sobu i zajedno legao u krevet, kao i svake večeri. Gledatelji su primijetili neuobičajeno pomicanje plahti, a Bojan je glavu prekrio jastukom. No 'oku' Big Brothera, nisu se uspjeli sakriti. Zbog mikrofona se čulo i 'komešanje'.

Foto: RTL

- Ja sam inicirala poljubac na dejtu kada je Bojana strah apsolutno svega. Već smo se poljubili i na tulumu, ali ovo je bio prvi lijepi poljubac. On je bio šokiran, ali ja kad nešto trebam, ja to i uzmem - pohvalila se Velikogoričanka prije toga u ispovjedaonici. Bojan joj je nešto ranije rekao kako ona uopće ne može funkcionirati bez dvije čaše vina, a ona mu je to zamjerila.

Foto: RTL

- Bojan se počeo opuštati, a najopušteniji je u mom društvu. Vjeruje mi i želim da se to nastavi. Plesali smo jako prisno, opustili smo se do svih mogućih granica koje su njemu prikladne - rekla je Ana-Marija.

Foto: RTL

A da se Siščanin opustio pokazuje i činjenica da je gledateljstvu tijekom prijenosa pokazao stražnjicu prilikom tuširanja.

Foto: RTL

Iduće nedjelje, 8. travnja, stanare očekuje zanimljivi tjedni zadatak, a zove se 'Big Brother Hrvatska talent show'. Naime, stanari će postati natjecatelji u tom glazbenom spektaklu koji će se održati iduće nedjelje u Big Brother emisiji uživo.

- U nedjelju ćete pred cijelom Hrvatskom pokazati svoje umijeće u pjevanju i plesu. Borit ćete se za laskavu titulu pobjednika. Nastupat ćete u četiri grupe. Pobjednik će dobiti najveće privilegije, a svaku grupu očekuje posebna nagrada - pročitala je Lucija Stojak (23) Big Brotherovo pismo.

Foto: RTL televizija

Prvu grupu čine Lidija, Ana, Marijan i Orky, koji će pjevati i plesati uz veliki Tajčin zarazni hit 'Hajde da ludujemo ove noći' te Abbinu pjesmu 'Waterloo'.

Drugu grupu čine Lucija, Ana-Marija, Antonio i Bojan, koji će svoje pjevačke sposobnosti pokazati kroz pjesme 'Singing in the rain/Umbrella' grupe Glee te velikog dueta 'Ima li nade za nas' Anđele Kolar i Dražena Zečića, u kojem moraju imitirati spot pun emocija koji priča jaku ljubavnu priču.

Foto: RTL

Treću grupu čine Anezi i Tomislav, koji će pjevati i plesati uz drugi najveći hit Whitney Houston 'I wanna dance with somebody' i pjesmu 'Ja sam za ples' grupe Novi fosili.

Foto: RTL

Posljednju odnosno četvrtu grupu čine Karla, Bogo i Marin, koji će izvesti 'Despacito' Luisa Fonsija i Daddyja Yankeeja koji je srušio sve rekorde na Youtubeu i pjesmu Jelene Rozge 'Tsunami', Čime su vidno oduševljeni.