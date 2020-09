Ana bezbrižno otišla na posao pa završila na hitnom prijemu

Nakon dva dana na jednom odjelu i petnaest na drugom jedne te iste bolnice, pritom u jeku pandemije, ono što vidiš je neizmjerna predanost i napor ljudi koji spašavaju živote svakodnevno, kaže glumica

<p>Glumica<strong> Ana Maras Harmander</strong> (39) završila je na hitnom prijemu u splitskom KBC-u. Isprva nije znala točno što joj je, a onda je saznala kako to ima veze s ozljedom otprije mjesec dana, kada se urušila scenografija u zaseoku Srida sela u Tučepima. Bilo je to netom prije završetka uspješnog kazališnog komada 'Preko veze'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Predstava 'Preko veze' oduševila publiku </strong></p><p>- U životu se znaju dogoditi situacije koje ne bi predvidjeli ni mistici, ali se svakodnevno događaju. Na primjer, bezbrižan odlazak na posao koji volite završi u bolnici na hitnom prijemu, dvaput u mjesec dana zbog dva, naizgled, različita razloga, a zapravo je sve povezano. I sve je s razlogom, ali je spašavanje života kojeg tog dana kad ste otišli na posao nije ugrožavalo ništa - napisala je glumica na društvenim mrežama i objavila fotografiju iz bolničkog kreveta.</p><p>Iako se činilo da se Ana uspješno oporavila, njezino liječenje još traje. Želja za brz oporavak nije nedostajalo, a glumica je i zahvalila osoblju koje brine o svakom pacijentu unatoč tome što su pod velikim pritiskom zbog pandemije korona virusa. </p><p>- Zdravo tijelo, zdrav duh. I tako, nakon dva dana na jednom odjelu te već petnaest dana na drugom odjelu jedne te iste bolnice, pritom u jeku pandemije, ono što vidiš je neizmjerna predanost i napor, stručnost i empatija ljudi koji spašavaju živote svakodnevno. Vjerujte, ne čine to zbog novca ili slave, već iskrene potrebe. Pišem ovo da ih malo bolje razumijemo, da ih ne osuđujemo, da ih pokušamo shvatiti ili da se bar na tren stavimo u njihove cipele. Njima je svaki život vrijedan. Svaki! Jednako! I htjela sam im reći hvala! Hvala, pozdrav s mora - rekla je Ana.</p><p>Dodala je i kako se cijelo osoblje savršeno brinulo o njoj, ali da svejedno jedva čeka izaći iz bolnice. </p>