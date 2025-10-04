Ana Rucner: ’Balkanija’ je moj zaokret u karijeri, bilo je jako trnovito, ali se na kraju isplatilo

Svaka ova pjesma, to sam ja. Svaka odsvirana nota neka je od mojih emocija. Čežnja, tuga, bol, ali i radost, ludost i veselje. Svaka otpjevana strofa je iskrena i prilično osobna, a ovaj album me podosta opisuje kao osobu i kao umjetnika, govori nam Ana Rucner (42) o novom i najsnažnijem glazbenom projektu “Balkanija”. Ovaj dugoočekivani album nije samo još jedno diskografsko izdanje. “Balkanija” je višeslojno umjetničko putovanje, koje je počelo još 2018. u suradnji s poznatim producentom, aranžerom i autorom Zlatkom Timotićem Zlajom, a danas konačno dolazi pred publiku u svom finalnom obliku. Stvaranje ovog albuma bilo je, kaže, izazovno i trnovito, ali se isplatilo.

Odskače od svega do sada

- Album kao takav bio je nešto što totalno odskače od onog što sam do tada radila. Nije me tadašnja okolina potpuno shvaćala, ali to mi nije bila prepreka da nastavim. Ubrzo je nastupila korona te se sve dodatno zakompliciralo i na neko vrijeme zaustavilo vrijeme, pa tako i sve moje planove. Ali malo-pomalo, nisam odustajala, nego sam radila na albumu prema vremenskim i financijskim mogućnostima. Veliki podršku imala sam od producenta i autora pjesama s album, Zlatka Timotića Zlaje bez kojeg ništa ne bi bilo moguće. On je kreator svega i osoba koja je s ogromnim strpljenjem i vjerom u to ‘nešto naše’ stajala iza mene svih tih godina. Stvarajući sa Zlajom, ponekad u nevjerojatnim situacijama i onda kad nije bilo mogućnosti zbog korone, za mene je iskustvo koje bi moglo postati roman u nekoliko nastavaka - govori nam violončelistica. Na albumu je radila četiri godine.

Miroslav Rus je bio točka preokreta

- Nakon toga smo ga pustili da ‘odleži’, pa ponovno preslušavali i ustvari cijelo vrijeme radili na njemu dok nije bio uistinu spreman da ugleda svjetlo dana - kaže Rucner. Ipak, otkrila je da postoji i ona prijelomna točka kada je odlučila da je baš pravi čas za objavu albuma.

Foto: Danijel Bartolić/Duško Marušić/ PIXSELL

- Naravno. Zove se Miroslav Rus. Sreli smo na pravome mjestu u pravo vrijeme i rekla sam mu da je vrijeme za Hit Records! Složio se - tvrdi Rucner. “Balkanija” je jedna nova dimenzija Anina glazbenog izraza - album u kojem se ističu makedonski ritmovi, pjevanje na originalnom romskom jeziku te spektakularna suradnja s puhačkim orkestrom Elvisa Bajramovića, dvostrukim pobjednikom legendarne Guče.

- Elvis Bajramović i njegov puhači orkestar za mene su otkriće. Njihov talent, ali prije svega predanost radu i odgovornost. To je ono što me najviše oduševilo. Volim svirati s Elvisom, a najbolje tek dolazi - poručila je glazbenica. Dodaje da je željela imati svoje pjesme, pomaknuti se od klasičnog repertoara koji godinama izvodi, ispričati malo sebe kroz glazbu. Naziv albuma osmislio je Miroslav Rus, jedan od najpoznatijih autora u regiji i Anin prijatelj već dvadeset godina.

- Kako sam početkom godine počela suradnju s izdavačkom kućom Hit Records, gdje sam dobila onu podršku kojoj sam oduvijek težila, tako sam odlučila da je vrijeme da moj album zaživi, a upravo ga je Miroslav Rus i nazvao imenom ‘Balkanija’ uz riječi: ‘Zvat će se tako jer to si upravo ti - Balkan i Ja’ - otkrila nam je Ana.

'To sam uistinu ja'

- Korijeni moje obitelji zaista spajaju razne dijelove Balkana, to sam uistinu ja. I želim da i cijela Azija upozna onu emociju koju mi imamo! A emocije je najljepše pričati instrumentalnom glazbom, onom koja nema jezičnu barijeru i koju cijeli svijet razumije - tvrdi Ana. Otkrila je da je u Kini njezina pjesma “White Angel” sve popularnija.

Foto: PROMO



- Već je neko vrijeme uspješno izvodim na koncertima, a naša publika, ona koja me prati i poznaje, može očekivati još više dobre i iskrene energije. Upravo ta publika je nešto na čemu sam jako zahvalna i što me uvijek motivira na daljnje stvaranje - priznaje glazbenica. Glazbeni zaokret najavila je pjesmom “Oro Rucner”, za koju je inspiraciju pronašla u boksu.

- Za spot je zaslužan redatelj Danijel Majcen i kreativni tim Dita Entertainment. Pjesma je stalna borba - fajt - pa sam tu borbu odlučila prenijeti kroz spoj ritmova i sporta. I sama rekreativno treniram boks, sve više uživam u tome - baš kao i u ovoj glazbi - dodala je. Paralelno gradi impresivnu karijeru u Kini, zahvaljujući čemu je danas jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenica na Dalekom istoku. Anino iskustvo u Kini govori o njezinoj sposobnosti povezivanja s različitim kulturama putem univerzalnog jezika glazbe. Njezina posvećenost umjetnosti i želja za dijeljenjem glazbe s ljudima diljem svijeta čine Anu Rucner ne samo izvanrednom glazbenicom nego i globalnom glazbenom ambasadoricom.