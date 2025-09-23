Ana Rucner otvoreno o ružnim komentarima koje dobiva: 'Skeletu odurni... Što je ovo?'

Violončelistica Ana Rucner za InMagazin je govorila o tome kako se često susreće s komentarima na račun svoje mršavosti. 'Skeletu odurni, ovako nešto, ja sam to pogledala i rekoh - što je ovo? Počela sam se smijati jer je zapravo smiješno, kako to možeš nekome napisati, tko si ti, zašto?', poručila je Rucner te dodala: 'Ja to nikad ne bih sa svoje 42 godine, niti ranije, a kamoli danas, kao jedna zrela žena, ne bih niti u šali rekla nekome'.

Rucner je otkrila kako je upravo taj komentar bio okidač da progovori javno o toj temi.

- Kad si mlada djevojka i nesigurna u sebe, puno nesigurnija nego jedna zrela žena, takav komentar te može jako pogoditi i srušiti ti samopouzdanje - rekla je Rucner koju takvi komentari ne diraju, no ljuti je činjenica da ih netko uopće može napisati.

Foto: PROMO

- Nemojte, ljudi, više vrijeđati, pa djeca vam to čitaju. Gledaj se kak si debela ili kak si mršava, na što to ličiš... Tko je u današnjem 21. stoljeću educiran imalo, tako ne razgovara. Ovo nisu lijepe stvari za one koji to čitaju jer stvaramo generaciju nasilnih klinaca - poručila je.

Foto: Instagram/

Rucner je otkrila i kako je tjelovježba jako bitna za nju, a povremeno i boksačke rukavice završe na njezinim rukama. Boks joj je ispušni ventil te je i videospot za numeru 'Oro Rucner' snimila u ringu.

- Povezala sam je s boksanjem jer je boks vrlo dinamičan, za mene amatera vrlo nepredvidiv i cijelo tijelo radi - poručila je.