Ana Sasso za 24sata: A čujte, zadovoljna sam kako izgledam

Eh, da, osamdesete su bile godine... Pamtit će ih generacije po raznim stvarima, s nekima se slagati ili ne, ali Ane Sasso (62) oni dovoljno stari uvijek se rado sjete. Njezin izlazak iz bazena u mokroj majici zbio se 1983. godine i zaslužio ulazak u povijesne knjige, dokumente.

Preko noći postala je seks-simbol bivše države. A bivša misica sjajno izgleda i danas, vidi se na fotografijama s ljetovanja koje je nedavno objavila. Sjela je uz rub bazena u kupaćem kostimu retro uzorka koji ne trpi sramežljivost.

Foto: Instagram

A pozirati je znala, da parafraziramo pjesmu 'Stranica dnevnika' Parnog valjka.

- A čujte, zadovoljna sam i ja kako izgledam, izvana i iznutra - otkrila nam je Ana Sasso.

Foto: Instagram

Znalci predlažu kako bismo trebali tražiti da je Unesco zaštiti kao kulturno dobro. Najnovije fotografije snimila je prije nekoliko dana na Hvaru. Sad je opet u Splitu, otkud nam se javila. Otkriva da nema neke posebne tajne za svoj izgled.

- Nemam nikakvih režima, jedem zdravo, treniram, a valjda ima i genetike u tome svemu - rekla je Ana pa nastavila:

- Osobno smatram kako je u svemu najvažnija nutrina, ono što je u nama. Kad je čovjek zadovoljan sa sobom, u sebi, onda to izlazi na van. To je najbitnije. No i za takvo razmišljanje je potreban trening jer sve je u glavama.

Zagreb: Dodjela nagrade Timeless Beauty | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pronašla je 'svoj unutarnji mir', a to, smatra Ana Sasso, nije lako postići. Već je i sama u razgovoru spomenula kako je za sve potreban trening.

- Mozak nas ne bi trebao voditi, nego bismo mi trebali upravljati njime. Mislim pritom na one misli kad ti mozak govori: 'Ti to ne možeš' ili 'Nisi ti za to'. To treba kontrolirati i onda se sve posloži - objasnila je bivša misica.

Ljudi joj se i dalje javljaju, prepoznaju je na ulici, iako, kaže, nije to više kao nekad. Istaknula je kako joj je u svemu pomogla vjera, koja joj je jako važna.

- Ono što sam pričala, kako se treningom treba sve posložiti, i u glavi, na to me vjera inspirirala, zbog moje vjere sam se dovela u poziciju da sam nutrinom i vanjštinom zadovoljna, a to je jako važno - kaže Sasso.

Foto: YouTube

Planova posebnih nema osim - uživati.

- Da, zasad baš uživam. U godinama sam kad se mogu opustiti, uzeti od života ono najbolje, živjeti lagano. Svatko se treba pobrinuti za sebe, bez velikih briga i razmišljanja kako će biti sutra. Meni se, hvala Bogu, sve posložilo pa sad mogu uživati - dodala je Splićanka.

Svijet je za nju 'saznao' 1982. Osvojila je titulu Miss Jugoslavije, a na natjecanju za Miss svijeta u Londonu bila je 15. Ponude su počele stizati sa svih strana, nosila je revije u Parizu i Milanu, željeli su je vidjeti i na filmu.

ARHIVA - 2010. Hvar: Pipi djevojka Ana Sasso s prijateljicama uživa u kupanju i sun?anju | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No oduvijek je bila dosljedna, nije mogla protiv nekih svojih uvjerenja i odbila je filmsku karijeru jer nije željela snimati u toplesu. Privatni je život uglavnom krila, sve se manje pojavljuje i u javnosti, a posljednjih godina živi s kirurgom Hrvojem Tomasovićem...