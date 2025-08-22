Obavijesti

Show

Komentari 3
I DALJE ODUŠEVLJAVA

Ana Sasso za 24sata: A čujte, zadovoljna sam kako izgledam

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
Ana Sasso za 24sata: A čujte, zadovoljna sam kako izgledam
11
Foto: Instagram

Bivša misica objavila je fotografije s ljetovanja. Više od 40 godina nakon izlaska iz mora u mokroj majici ne prestaje oduševljavati. Treba je zaštititi kao kulturno dobro...

Eh, da, osamdesete su bile godine... Pamtit će ih generacije po raznim stvarima, s nekima se slagati ili ne, ali Ane Sasso (62) oni dovoljno stari uvijek se rado sjete. Njezin izlazak iz bazena u mokroj majici zbio se 1983. godine i zaslužio ulazak u povijesne knjige, dokumente.

Vrijeme? Njoj se samo naklonilo FOTO Zaboravite na kišni dan! Ana Sasso u kupaćem kostimu popravlja temperaturu u trenu
FOTO Zaboravite na kišni dan! Ana Sasso u kupaćem kostimu popravlja temperaturu u trenu

Preko noći postala je seks-simbol bivše države. A bivša misica sjajno izgleda i danas, vidi se na fotografijama s ljetovanja koje je nedavno objavila. Sjela je uz rub bazena u kupaćem kostimu retro uzorka koji ne trpi sramežljivost.

Foto: Instagram

A pozirati je znala, da parafraziramo pjesmu 'Stranica dnevnika' Parnog valjka.

- A čujte, zadovoljna sam i ja kako izgledam, izvana i iznutra - otkrila nam je Ana Sasso.

Foto: Instagram

Znalci predlažu kako bismo trebali tražiti da je Unesco zaštiti kao kulturno dobro. Najnovije fotografije snimila je prije nekoliko dana na Hvaru. Sad je opet u Splitu, otkud nam se javila. Otkriva da nema neke posebne tajne za svoj izgled.

- Nemam nikakvih režima, jedem zdravo, treniram, a valjda ima i genetike u tome svemu - rekla je Ana pa nastavila:

- Osobno smatram kako je u svemu najvažnija nutrina, ono što je u nama. Kad je čovjek zadovoljan sa sobom, u sebi, onda to izlazi na van. To je najbitnije. No i za takvo razmišljanje je potreban trening jer sve je u glavama.

Zagreb: Dodjela nagrade Timeless Beauty
Zagreb: Dodjela nagrade Timeless Beauty | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pronašla je 'svoj unutarnji mir', a to, smatra Ana Sasso, nije lako postići. Već je i sama u razgovoru spomenula kako je za sve potreban trening.

- Mozak nas ne bi trebao voditi, nego bismo mi trebali upravljati njime. Mislim pritom na one misli kad ti mozak govori: 'Ti to ne možeš' ili 'Nisi ti za to'. To treba kontrolirati i onda se sve posloži - objasnila je bivša misica.

'KUPANJE U POSLJEDNJI TRENUTAK' Ana Sasso u crvenom bikiniju iskoristila posljednje dane ljeta: 'Moje utočište mira i ugode...'
Ana Sasso u crvenom bikiniju iskoristila posljednje dane ljeta: 'Moje utočište mira i ugode...'

Ljudi joj se i dalje javljaju, prepoznaju je na ulici, iako, kaže, nije to više kao nekad. Istaknula je kako joj je u svemu pomogla vjera, koja joj je jako važna.

- Ono što sam pričala, kako se treningom treba sve posložiti, i u glavi, na to me vjera inspirirala, zbog moje vjere sam se dovela u poziciju da sam nutrinom i vanjštinom zadovoljna, a to je jako važno - kaže Sasso.

Foto: YouTube

Planova posebnih nema osim - uživati.

- Da, zasad baš uživam. U godinama sam kad se mogu opustiti, uzeti od života ono najbolje, živjeti lagano. Svatko se treba pobrinuti za sebe, bez velikih briga i razmišljanja kako će biti sutra. Meni se, hvala Bogu, sve posložilo pa sad mogu uživati - dodala je Splićanka.

FOTO: OVO MOŽE SVATKO! Želite izgledati kao Ana Sasso? Ovo je tajna njezine linije: 'U teretani sam tri puta tjedno...'
Želite izgledati kao Ana Sasso? Ovo je tajna njezine linije: 'U teretani sam tri puta tjedno...'

Svijet je za nju 'saznao' 1982. Osvojila je titulu Miss Jugoslavije, a na natjecanju za Miss svijeta u Londonu bila je 15. Ponude su počele stizati sa svih strana, nosila je revije u Parizu i Milanu, željeli su je vidjeti i na filmu.

ARHIVA - 2010. Hvar: Pipi djevojka Ana Sasso s prijateljicama uživa u kupanju i sun?anju
ARHIVA - 2010. Hvar: Pipi djevojka Ana Sasso s prijateljicama uživa u kupanju i sun?anju | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No oduvijek je bila dosljedna, nije mogla protiv nekih svojih uvjerenja i odbila je filmsku karijeru jer nije željela snimati u toplesu. Privatni je život uglavnom krila, sve se manje pojavljuje i u javnosti, a posljednjih godina živi s kirurgom Hrvojem Tomasovićem...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Nekada je osvajala srca farmera u 'Ljubav je na selu', a sada je otkrila svoje atribute u badiću
INES PETRIĆ

Nekada je osvajala srca farmera u 'Ljubav je na selu', a sada je otkrila svoje atribute u badiću

Ines Petrić gledatelji su upoznali 2015. u 'Ljubav je na selu', a od tada je više puta tražila ljubav i mijenjala farmere, od domaćih do onih iz inozemstva. No, sada je pokazala svoju 'vatrenu' figuru u badiću...
FOTO Gabi Novak sada počiva uz Arsena, Matiju i svoju majku na zagrebačkome Mirogoju...
Oproštaj od dame hrvatske glazbe

FOTO Gabi Novak sada počiva uz Arsena, Matiju i svoju majku na zagrebačkome Mirogoju...

Ovih dana obitelj i najbliži u tišini su se oprostili od Gabi Novak, glazbene dive koja nas je napustila 11. kolovoza u 90. godini. Na zagrebačkom Mirogoju sad počiva uz svoje najmilije, supruga Arsena, sina Matiju i majku Elizabetu Reiman
Nina Badrić: Ja sam pokrenula trend mlađih prije 20 godina, Maja i Jelena kaskaju za mnom
LJUBAV NE BIRA

Nina Badrić: Ja sam pokrenula trend mlađih prije 20 godina, Maja i Jelena kaskaju za mnom

Za pjevačicu godine nisu presudne. Bitno joj je da muškarac bude dobar čovjek, prijatelj i netko s kim će se moći smijati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025