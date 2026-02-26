Obavijesti

Show

Komentari 7
PREPUŠTA SE MAGIJI

Ana Uršula Najev je otkrila: 'Zaljubljujem se svaki dan...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ana Uršula Najev je otkrila: 'Zaljubljujem se svaki dan...'
4
Split: Ana Ursula Najev, splitska glumica i pjevačica | Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Splićanka je otkrila svoje male rituale, čime se bavi kada ne glumi, a ispričala je i kako uživa u kuhanju. Sve više se posvjećuje glazbi koja ju ispunjava

Admiral

Splićanka Ana Uršula Najev (28) posljednjih mjeseci gradi svoj put i u svijetu glazbe. Svoju koncertnu turneju je posvetila velikim divama poput Tereze Kesovije, Gabi Novak, Radojke Šverko, Josipe Lisac i Meri Cetinić.

storyeditor/2026-02-08/Ursula___Black_Coffee_5.png
Foto: PROMO

- Kad pjevam, osjećam najdublju povezanost sa sobom, s publikom i s nečim većim od mene, kao da sam tada najbliže Bogu. Pritom me prati Black Coffee, koji je jedan od najcjenjenijih bendova na ovim prostorima. Njihova virtuoznost i umijeće improvizacije daju koncertima živost i profinjenost. Zajedno pratimo energiju prostora i publike i pomno se slušamo, pa svaki nastup postaje jedinstveno iskustvo koje se nikad ne može na isti način ponoviti - rekla je za Gloriju glumica koju trenutno gledamo u seriji "Kumovi" na Novoj TV, u ulozi Lucije Akrap. Narednih mjesec dana nastupa u Šibeniku, Makarskoj, Solinu, Splitu, Zagrebu i Rijeci.

Prisjetila se i djetinjstva, koje joj je ostalo u divnom sjećanju - od igara na ulici do odlazaka u videoteku.

GLAZBENA VEČER FOTO Zvijezda 'Kumova' Ana Uršula Najev u prozirnoj haljini zapjevala u čast glazbenih diva
FOTO Zvijezda 'Kumova' Ana Uršula Najev u prozirnoj haljini zapjevala u čast glazbenih diva
storyeditor/2026-02-08/PXL_121222_97386041.jpg
storyeditor/2026-02-08/PXL_121222_97386041.jpg | Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

- Radili smo kućice na stablu, igrali gumi gumi, izmišljali svoje igre, organizirali utrke, natjecanja. Imali smo domaće životinje, povrtnjake i vrtove, a od malena smo bili uključeni u sve - brali smo masline, pomagali u vrtu i učili kroz svakodnevne, male obveze. Sa starijima sam igrala karte, šah i druge igre, razgovarala i učila kroz promatranje. Mnogo vremena provodila sam s bakama i djedovima - ispričala je Ana Uršula.

Kada je slobodna, sluša glazbu i čita. No voli se posvetiti i kuhanju.

- Kad sam sama, najčešće spremam brza, jednostavna jela poput woka, tjestenine ili nešto što može trajati više dana ukoliko imam vremena, poput punjenih paprika. Za doručak jedem kajganu ili sendvič. Volim jesti gotovo sve i mogu reći da sam pravi gurman. Nedostaje mi ono vrijeme kada su zajednički obroci bili mjesto susreta i razgovora, a ne samo puka potreba ili slika za društvene mreže, pa se trudim održavati tu tradiciju s prijateljima i obitelji - kaže.

KONCERT U KAZALIŠTU Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev u Kerempuhu će pjevati u čast našim glazbenim divama
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev u Kerempuhu će pjevati u čast našim glazbenim divama

Na pitanje kakvi je muškarci privlače, rekla je da ne voli ljude svoditi na tipove.

- Zaljubljujem se svaki dan, u ljude koji me inspiriraju, u geste, u talente, u tišine, u trenutke, u male čarolije i čuda. Život sam po sebi ima magiju i ja joj se rado prepuštam - rekla je Splićanka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
PRIVUKLA PAŽNJU

FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'

Glazbena zvijezda Jelena Karleuša članica je stručnog žirija glazbenog natjecanja 'Pinkove zvezde', a sada je na snimanje stigla u barbi rozom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim
FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih
DESET DJEVOJAKA

FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih

U petak se u Gastro Globusu bira Miss Grada Zagreba. Finalistice su spremne, a tko će odnijeti titulu - saznat ćemo uskoro. Pogledajte ih u galeriji
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?
OMILJENA SERIJA

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026