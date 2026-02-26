Ana Uršula Najev je otkrila: 'Zaljubljujem se svaki dan...'

Splićanka Ana Uršula Najev (28) posljednjih mjeseci gradi svoj put i u svijetu glazbe. Svoju koncertnu turneju je posvetila velikim divama poput Tereze Kesovije, Gabi Novak, Radojke Šverko, Josipe Lisac i Meri Cetinić.

Foto: PROMO

- Kad pjevam, osjećam najdublju povezanost sa sobom, s publikom i s nečim većim od mene, kao da sam tada najbliže Bogu. Pritom me prati Black Coffee, koji je jedan od najcjenjenijih bendova na ovim prostorima. Njihova virtuoznost i umijeće improvizacije daju koncertima živost i profinjenost. Zajedno pratimo energiju prostora i publike i pomno se slušamo, pa svaki nastup postaje jedinstveno iskustvo koje se nikad ne može na isti način ponoviti - rekla je za Gloriju glumica koju trenutno gledamo u seriji "Kumovi" na Novoj TV, u ulozi Lucije Akrap. Narednih mjesec dana nastupa u Šibeniku, Makarskoj, Solinu, Splitu, Zagrebu i Rijeci.

Prisjetila se i djetinjstva, koje joj je ostalo u divnom sjećanju - od igara na ulici do odlazaka u videoteku.

- Radili smo kućice na stablu, igrali gumi gumi, izmišljali svoje igre, organizirali utrke, natjecanja. Imali smo domaće životinje, povrtnjake i vrtove, a od malena smo bili uključeni u sve - brali smo masline, pomagali u vrtu i učili kroz svakodnevne, male obveze. Sa starijima sam igrala karte, šah i druge igre, razgovarala i učila kroz promatranje. Mnogo vremena provodila sam s bakama i djedovima - ispričala je Ana Uršula.

Kada je slobodna, sluša glazbu i čita. No voli se posvetiti i kuhanju.

- Kad sam sama, najčešće spremam brza, jednostavna jela poput woka, tjestenine ili nešto što može trajati više dana ukoliko imam vremena, poput punjenih paprika. Za doručak jedem kajganu ili sendvič. Volim jesti gotovo sve i mogu reći da sam pravi gurman. Nedostaje mi ono vrijeme kada su zajednički obroci bili mjesto susreta i razgovora, a ne samo puka potreba ili slika za društvene mreže, pa se trudim održavati tu tradiciju s prijateljima i obitelji - kaže.

Na pitanje kakvi je muškarci privlače, rekla je da ne voli ljude svoditi na tipove.

- Zaljubljujem se svaki dan, u ljude koji me inspiriraju, u geste, u talente, u tišine, u trenutke, u male čarolije i čuda. Život sam po sebi ima magiju i ja joj se rado prepuštam - rekla je Splićanka.