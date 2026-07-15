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EVO ŠTO JE REKLA

Anastasia je potvrdila da su ona i 'Savršeni' Petar prekinuli vezu: 'Odluka je bila moja...'

Piše 24sata,
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Anastasia je potvrdila da su ona i 'Savršeni' Petar prekinuli vezu: 'Odluka je bila moja...'
Foto: RTL
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Petar je u velikom finalu sezone showa posljednju ružu dao upravo Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja. Mnogi su pratitelji pratili njihovu vezu i nakon završetka showa

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Dan nakon 'šuškanja' o prekidu Petra Rašića (30) i Anastasije Kaleb(23), para iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', Anastasia je ipak odlučila stati na kraj glasinama pa potvrdila da je ljubavi došao kraj.

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Foto: rtl

- Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje - rekla je za Net.hr.

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Podsjetimo, on je sa svog Instagram profila izbrisao sve fotografije na kojima je bio s Anastasijom, a ona je potpuno izbrisala svoj korisnički profil, na kojem je također imala zajedničke fotografije. 

Foto: instagram

Petar i Anastasia postali su i tema na Redditu, gdje neki korisnici tvrde kako oni već neko vrijeme nisu u vezi, a samo bi se povremeno našli u Zagrebu kako bi se zajedno fotografirali za društvene mreže. 

Petar je u velikom finalu sezone showa posljednju ružu dao upravo Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja, tijekom kojeg su napokon imali više vremena nasamo i otvoreno razgovarali o svemu što se događalo prethodnih dana.

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Komentari 2
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