NAPETO I MEĐU DJEVOJKAMA

Anastasia je na mukama zbog Savršenih: 'Više naginjem tebi, a Petru samo dajem priliku...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: rtl

Karlo i Anastasia provode dan u prirodi i otvaraju ozbiljne teme o njihovu odnosu. Anastasia jasno daje do znanja što želi, a Karlo priznaje da situacija nije jednostavna...

Nakon što su Soraya i Monika u vilu donijele prve ružičaste ruže, djevojke u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' pokušavaju otkriti što one zapravo znače - i zašto su baš njih dvije dobile tu posebnu pažnju. „Posebne ruže za posebne djevojke“, zadovoljna je Soraya dok Monika priznaje: „Malo su se slegli dojmovi iako su i dalje tu leptirići.“

GOSPODIN SAVRŠENI Soraya i Monika dobile misteriozne ružičaste ruže
Soraya i Monika dobile misteriozne ružičaste ruže

No mir u vili neće dugo trajati. Stare nesuglasice ponovno izlaze na površinu, a rasprava između Maje i Anđele prilično se rasplamsala. U jednom trenutku Anđela će bez zadrške poručiti: „Maja je sitna riba za mene.“

Foto: rtl

I dok se jedni raspravljaju, drugi razmišljaju o novim spojevima. Petar vodi Žaklinu, Nušu i Maju u grad Retimno, gdje ih čeka neobično iskustvo - izrada tradicionalnih lira i ples koji će izazvati puno smijeha, ali i novu napetost među djevojkama.

Posebno će burno reagirati Nuša nakon Petrove odluke koja je iznenadila sve: „Problem mi je što je zvao Žaklinu jer uopće ne vidim konekciju između njih dvoje… Ljuta sam na Petra.“

IZDANO PRIJATELJSTVO Ruže posebnog značenja i veliko suparništvo u Savršenom: 'Što sad to znači? Pod stresom sam'
Ruže posebnog značenja i veliko suparništvo u Savršenom: 'Što sad to znači? Pod stresom sam'

U isto vrijeme Karlo i Anastasia provode dan u prirodi i otvaraju ozbiljne teme o njihovu odnosu. Anastasia jasno daje do znanja što želi: „Definitivno više naginjem tebi… Petru samo dajem priliku.“ No Karlo priznaje da situacija nije jednostavna: „Stvarno nije lagano. Ima par cura s kojima sam razvio neke osjećaje.“

Foto: rtl

Hoće li ružičaste ruže značiti novu fazu odnosa? Tko će se još približiti Savršenima, a tko sve više gubi tlo pod nogama? Odgovore donosi nova epizoda 'Gospodina Savršenog' - odmah na platformi Voyo ili u 21.15 na RTL-u!

