Anđa Marić o svom sinu nakon napada: On je ovisnik, bolesnik

G. D. (22), sin pjevačice Anđe Marić, nepravomoćno je osuđen zbog napada na strane radnike 2025. godine. Nakon što je prvotno negirao krivnju, na kraju je priznao počinjenje četiri kaznena djela: razbojništvo, oštećenje tuđe stvari i dva kaznena djela nasilničkog ponašanja, zbog čega je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine i osam mjeseci zatvora. Osam mjeseci mora odslužiti u zatvoru, a preostale dvije godine su uvjetne uz rok kušnje od pet godina. G.D. (22) u zatvoru je bio od 7. prosinca 2025. do 2. srpnja 2026,. pa će mu nakon pravomoćnosti presude ostati odslužiti manje od mjesec dana zatvora. Napadi i njegovo uhićenje teško su pali pjevačici koja je više puta u objavama na društvenim mrežama rekla kako je svjesna problema svog sina te da se radi o bolesti koja je društveno prihvaćena i lako dostupna.

- Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol. Prije tri mjeseca dala sam ga uhapsiti. Međutim, svaki put su mi ga vraćali kući jer ga se ne može prisiliti na liječenje ako on to ne želi. Naravno, govorio je da to nije problem. Sve dok nije eskaliralo. Srećom, svi su živi i zdravi. Moj sin je tada imao više od osam deci votke u sebi - napisala je Marić tada. Nekoliko mjeseci prije napada na strane radnike, pjevačica je sama zvala policiju.

- Osjećam se odgovornom za njegovo stanje. Dijete upija svaku majčinu emociju – u trbuhu, dok je malo, dok ga dojiš. Ali nisam kriva. I to je velika razlika - napisala je pjevačica i dodala kako joj je sin priznao da se s alkoholizmom bori od 12. godine. Nakon što je potvrdila da joj je sin u istražnom zatvoru, kazala je kako su joj poruke podrške pomogle.

- Ranjivost zaista jest supermoć. Kad pomislim da sam zadnja dva tjedna - ili čak šest mjeseci - jedva hodala ulicom uzdignute glave, poražena sramom i nevjericom zbog svega što mi se događa… A onda danas, čitajući predivne komentare, dobila sam toliko ljubavi, snage i potvrde da su ljudi najljepša bića. I da zaista živim okružena anđelima. Skinula sam se gola - emotivno. Dugo sam se sramila i htjela ostati zauvijek u rupi, bez riječi i bez glasa. Ali kad sam smogla snage progovoriti, vidjela sam da takve bitke vodi puno, puno ljudi oko mene. Puno više nego što sam ikad mislila. Hvala vam. Budimo nježniji jedni prema drugima - u ovim blagdanima, a i inače. Uvijek. I sve više - zaključila je Marić.