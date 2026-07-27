Budući da je u pritvoru bio od 7. prosinca 2025. do 2. srpnja 2026., nakon pravomoćnosti presude ostalo bi mu još manje od mjesec dana zatvora.
Osudili sina Anđe Marić zbog napada na strane dostavljače
G. D. (22), sin pjevačice Anđe Marić, nepravomoćno je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine i osam mjeseci zbog razbojništva, oštećenja tuđe stvari i dva kaznena djela nasilničkog ponašanja. Na zagrebačkom sudu priznao je krivnju za dva incidenta koja su se 6. prosinca 2025. dogodila u razmaku od dvadesetak minuta na zagrebačkom Rudešu, piše Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista.
Prema iskazu jednog od napadnutih dostavljača, G. D. ga je ispred restorana uhvatio za glavu i udario njome o zid, a potom mu uzeo električni bicikl i bacio ga u potok. Kada ga je dostavljač sustigao, bacio ga je na parkirani automobil, više puta udario šakama te mu iz jakne uzeo 200 eura. Udario je i drugog muškarca koji mu je priskočio u pomoć, nakon čega je uzeo još jedan električni bicikl i odvezao se.
Od izrečene kazne osam mjeseci mora provesti u zatvoru, dok su preostale dvije godine uvjetne uz rok kušnje od pet godina. Budući da je u pritvoru bio od 7. prosinca 2025. do 2. srpnja 2026., nakon pravomoćnosti presude ostalo bi mu još manje od mjesec dana zatvora.
Sud mu je odredio i obvezno liječenje od ovisnosti o alkoholu uz nadzor probacijskog ureda, koje može trajati najdulje tri godine. Varaždinskoj tvrtki mora nadoknaditi štetu od 600 eura. Kao olakotne okolnosti uzeti su njegovo priznanje, žaljenje i smanjena ubrojivost utvrđena psihijatrijskim vještačenjem.
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