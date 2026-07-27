Osudili sina Anđe Marić zbog napada na strane dostavljače

G. D. (22), sin pjevačice Anđe Marić, nepravomoćno je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine i osam mjeseci zbog razbojništva, oštećenja tuđe stvari i dva kaznena djela nasilničkog ponašanja. Na zagrebačkom sudu priznao je krivnju za dva incidenta koja su se 6. prosinca 2025. dogodila u razmaku od dvadesetak minuta na zagrebačkom Rudešu, piše Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista.

Prema iskazu jednog od napadnutih dostavljača, G. D. ga je ispred restorana uhvatio za glavu i udario njome o zid, a potom mu uzeo električni bicikl i bacio ga u potok. Kada ga je dostavljač sustigao, bacio ga je na parkirani automobil, više puta udario šakama te mu iz jakne uzeo 200 eura. Udario je i drugog muškarca koji mu je priskočio u pomoć, nakon čega je uzeo još jedan električni bicikl i odvezao se.

Od izrečene kazne osam mjeseci mora provesti u zatvoru, dok su preostale dvije godine uvjetne uz rok kušnje od pet godina. Budući da je u pritvoru bio od 7. prosinca 2025. do 2. srpnja 2026., nakon pravomoćnosti presude ostalo bi mu još manje od mjesec dana zatvora.

Sud mu je odredio i obvezno liječenje od ovisnosti o alkoholu uz nadzor probacijskog ureda, koje može trajati najdulje tri godine. Varaždinskoj tvrtki mora nadoknaditi štetu od 600 eura. Kao olakotne okolnosti uzeti su njegovo priznanje, žaljenje i smanjena ubrojivost utvrđena psihijatrijskim vještačenjem.