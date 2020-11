Anđelka prvi put o krahu braka: 'Dao Bog pa prstena više nema'

Dario i Anđelka bili su u braku devet godina. Blizak izvor za srpske je medije ljetos ispričao kako je u njihovom braku došlo do zasićenja te da su se emocije nakon niza godina ugasile

<p>U lipnju ove godine odjeknula je vijest kako je došao kraj između glumice <strong>Anđelke Prpić</strong> (36) i <strong>Darija Prpića </strong>nakon devet godina braka. Za <a href="https://avaz.ba/showbiz/jet-set/578662/razvodi-se-popularna-andelka" target="_blank">Avaz.ba</a> vijest je otkrio izvor blizak paru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Andrija voli nasmijavati svoje pratitelje</strong></p><p><a href="https://www.blic.rs/zabava/saznajemo-andjelka-sa-sinom-presla-u-novi-stan-otisla-od-muza-a-tokom-dogovora-o/7v75lzl" target="_blank">Srpski mediji</a> pisali su kako je par početkom ove godine navodno odlučio da je najbolje rješenje za njih razvod. U njihovom braku došlo je do zasićenja. Anđelka o krahu braka nije puno govorila javno, a sada se na tu temu našalila u svojoj emisiji 'Drž' ga Božo'. </p><p>- Prvi put imam želju kupiti, nego me sramota reći, pekač za kruh. To je ovako malo i ti unutra nema što mijesiti i muljati, čekati da naraste... I naravno uvijek se sve zalijepi za zanoktice, nikad ne skinem prsten, dobro sad dao Bog pa sam razvedena i prstena nema, tako da nemam što skidati - rekla je Anđelka kroz smijeh. </p><p>Izvor blizak paru za <a href="https://www.blic.rs/zabava/saznajemo-andjelka-sa-sinom-presla-u-novi-stan-otisla-od-muza-a-tokom-dogovora-o/7v75lzl" target="_blank">Blic</a> je prije nekoliko mjeseci ispričao kako je presudan trenutak u braku Anđelke i Darija bio taj da su se emocije poslije dugog niza godina ugasile. </p><p>- Svatko je želio nastaviti put i započeti novo životno, ali i ljubavno poglavlje. Iznijeli su svoje viđenje situacije u kojoj su se zatekli. Brzo su uslijedili dogovori o brakorazvodnoj parnici i o drugim detaljima - ispričao je. Par je u braku dobio sina<strong> Jakšu</strong> (7).</p><p>Podsjetimo, Anđelka i Dario u braku su od 2011. Prpić je javnosti poznata po ulozi u seriji 'Andrija i Anđelka' i predstavi 'Šta me snađe?'. </p>