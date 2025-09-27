Obavijesti

Show

Komentari 7
BURNE REAKCIJE

Andrea Šušnjara na udaru je kritika zbog objave: 'Zgrožena sam, u kakvom svijetu živimo?'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Andrea Šušnjara na udaru je kritika zbog objave: 'Zgrožena sam, u kakvom svijetu živimo?'
1
Foto: Instagram

Pjevačica nije skrivala tugu zbog negativnih komentara koje su joj obožavatelji pisali. Također, Andrea je i otkrila koliko joj znači pas Coco te, osim selidbe, kroz koje su prepreke zajedno prošli

Andrea Šušnjara posljednjih je dana u središtu pažnje. Naime, pjevačica je na svojim društvenim mrežama podijelila fotografiju svog ljubimca, no ubrzo su su uslijedile burne reakcije. Mnogi su joj zamjerili što je svog psa smjestila u posebna kolica za pse.

- @Happyfm nikada nije imao slađeg gosta - napisala je u opisu ispod objave, nakon čega su uslijedili brojni negativni komentari.

'Kolica su za dijete ne za pasa', 'Ovo je odvratno. Andreja, ima toliko jadne djece po domovima. Posvoji jedno i spasi ga', samo su neke od kritika koje su se nizali ispod objave, a u razgovoru za InMagazin Andrea je priznala da ju je količina kritika neugodno iznenadila.

NEOČEKIVANI POČETAK Šušnjara je otkrila sve detalje prvog susreta s tajanstvenim partnerom: 'Dobio me na laž'
Šušnjara je otkrila sve detalje prvog susreta s tajanstvenim partnerom: 'Dobio me na laž'

- Šokiralo me je, zato što ja ne mogu i dalje vjerovati da ljudi nemaju dovoljno empatije prema životinjama. Nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo i kakvi su to ljudi. Imaju li oni djecu, imaju li oni životinje, kako se odnose prema njima... Kad uđeš u srž svega toga, stvarno sam zabrinuta - istaknula je Šušnjara.

Andrea je pojasnila i da iza njezinog postupka stoji vrlo jednostavan razlog - briga za starog psa.

- Coco ima 13 godina, više ne čuje dobro, ima problema sa srcem i svakodnevno pije terapiju. Veterinari su mi još prije dvije godine rekli da ga otpišem, ali on ima ogromnu volju za životom i to mi nikad nije bila opcija. Jako sam sretna i ponosna na njegovih 13 godina - otkrila je pjevačica. 

POMAŽE POTREBITIMA Andrea Šušnjara otkrila što radi kada nije na pozornici: 'Oni mi obogaćuju život, predivni su...'
Andrea Šušnjara otkrila što radi kada nije na pozornici: 'Oni mi obogaćuju život, predivni su...'

Dodala je i da joj pas nije samo kućni ljubimac.

- Prošao je sa mnom selidbe, prekide i razne promjene. On mi je najbolji prijatelj. Nemam djece pa mi je on nešto najsličnije djetetu. Kad ga jednog dana ne bude, otići će pola mene s njim - priznala je Andrea.

Njezin oslonac, radost i bezuvjetna ljubav Rozga se oprostila od voljenog ljubimca: Zaspao si tamo gdje najviše voliš, u mom naručju...
Rozga se oprostila od voljenog ljubimca: Zaspao si tamo gdje najviše voliš, u mom naručju...

Podsjetimo, nedavno je i Jelena Rozga rastužila svoje pratitelje kada je podijelila tužnu vijest - uginuo joj je voljeni pas Ringo Starr. S njim je provela više od deset godina, a od njega se oprostila emotivnom porukom i uspomenama koje su joj, kako kaže, promijenile život.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Cure, sve vam se vidi! One vole 'gole haljine' i ponosno su pokazale bradavice, guzu...
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Cure, sve vam se vidi! One vole 'gole haljine' i ponosno su pokazale bradavice, guzu...

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Nova drama na pomolu? Goran je blokirao Hanu, a ona mu odgovorila: 'Kad je već tako...'
NAKON PREKIDA

Nova drama na pomolu? Goran je blokirao Hanu, a ona mu odgovorila: 'Kad je već tako...'

Nakon sedam zajedničkih godina, hrvatsku javnost iznenadio je prekid jednog od najpopularnijih parova, Hane Rodić i Gorana Jurenca. Nekoliko mjeseci nakon tog događaja, Hana je odlučila progovoriti
FOTO Sjećate li se predivne Semente Rajhard? Sad izgleda neprepoznatljivo, pogledajte je
JASMINA IZ 'STELLE'

FOTO Sjećate li se predivne Semente Rajhard? Sad izgleda neprepoznatljivo, pogledajte je

Sementu Rajhard (34) šira je javnost imala priliku upoznati 2009. kada je sudjelovala u glazbenom showu Hrvatska traži zvijezdu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025