Andrea Šušnjara na udaru je kritika zbog objave: 'Zgrožena sam, u kakvom svijetu živimo?'

Andrea Šušnjara posljednjih je dana u središtu pažnje. Naime, pjevačica je na svojim društvenim mrežama podijelila fotografiju svog ljubimca, no ubrzo su su uslijedile burne reakcije. Mnogi su joj zamjerili što je svog psa smjestila u posebna kolica za pse.

- @Happyfm nikada nije imao slađeg gosta - napisala je u opisu ispod objave, nakon čega su uslijedili brojni negativni komentari.

'Kolica su za dijete ne za pasa', 'Ovo je odvratno. Andreja, ima toliko jadne djece po domovima. Posvoji jedno i spasi ga', samo su neke od kritika koje su se nizali ispod objave, a u razgovoru za InMagazin Andrea je priznala da ju je količina kritika neugodno iznenadila.

- Šokiralo me je, zato što ja ne mogu i dalje vjerovati da ljudi nemaju dovoljno empatije prema životinjama. Nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo i kakvi su to ljudi. Imaju li oni djecu, imaju li oni životinje, kako se odnose prema njima... Kad uđeš u srž svega toga, stvarno sam zabrinuta - istaknula je Šušnjara.

Andrea je pojasnila i da iza njezinog postupka stoji vrlo jednostavan razlog - briga za starog psa.

- Coco ima 13 godina, više ne čuje dobro, ima problema sa srcem i svakodnevno pije terapiju. Veterinari su mi još prije dvije godine rekli da ga otpišem, ali on ima ogromnu volju za životom i to mi nikad nije bila opcija. Jako sam sretna i ponosna na njegovih 13 godina - otkrila je pjevačica.

Dodala je i da joj pas nije samo kućni ljubimac.

- Prošao je sa mnom selidbe, prekide i razne promjene. On mi je najbolji prijatelj. Nemam djece pa mi je on nešto najsličnije djetetu. Kad ga jednog dana ne bude, otići će pola mene s njim - priznala je Andrea.

Podsjetimo, nedavno je i Jelena Rozga rastužila svoje pratitelje kada je podijelila tužnu vijest - uginuo joj je voljeni pas Ringo Starr. S njim je provela više od deset godina, a od njega se oprostila emotivnom porukom i uspomenama koje su joj, kako kaže, promijenile život.

Foto: PROMO