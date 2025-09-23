Rozga se oprostila od voljenog ljubimca: Zaspao si tamo gdje najviše voliš, u mom naručju...

Moja najveća ljubavi, sada trči veseo… Jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj. Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te, R.

Tim riječima Jelena Rozga oprostila se od svog Ringa Starra, malenog jorkija koji joj je više od deset godina bio najvjerniji prijatelj, oslonac i izvor neizmjerne sreće. Njezin zlatni dečko, kako mu je tepala, zauvijek je zaspao u njezinu naručju. Bio je uz nju u svakom trenutku, od prvog skoka iz košarice 2012. pa sve do posljednjeg daha.

- Zlatni moj dječače… Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati psića, ali ti si u toj košari sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao, Ringiću moj. Promijenio si mi život, obogatio ga i uvijek me dočekivao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca… - prisjetila se pjevačica prvog susreta sa svojim ljubimcem.

Dodala je i kako je posljednjih mjesec dana njezin pas vodio borbu, ali je na kraju otišao mirno.

Pratitelji su joj u komentarima slali riječi utjehe i podrške.

'Šaljem ti najveći zagrljaj', 'Rasplakala si me, ali znaj da tvoj zlatni dječak ostaje zauvijek u tvom srcu', 'Ljubav koju si mu dala bila je beskonačna', pisali su.

Koliko joj je značio, Rozga nikada nije skrivala. Ringo je bio njezin mezimac. Imala je maskicu za mobitel s njegovom fotografijom, a kad bi uhvatila slobodno vrijeme, znala ga je odjenuti u pseće kompletiće i povesti u šetnju Splitom. Kad ga nije mogla voditi sa sobom na koncerte ili putovanja, brinuli su se roditelji, a mama ga je, kako je Jelena znala reći, uvijek malo previše razmazila hranom.