Obavijesti

Show

Komentari 3
Njezin oslonac, radost i bezuvjetna ljubav

Rozga se oprostila od voljenog ljubimca: Zaspao si tamo gdje najviše voliš, u mom naručju...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Rozga se oprostila od voljenog ljubimca: Zaspao si tamo gdje najviše voliš, u mom naručju...
3
Foto: Instagram

Jelena Rozga slomljenog srca oprostila se od svog voljenog Ringa Starra, psića koji je više od deset godina bio njezina najveća radost i utjeha. Prisjetila se dana kad ju je 'izabrao' kao štene

Moja najveća ljubavi, sada trči veseo… Jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj.  Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te, R.

Tim riječima Jelena Rozga oprostila se od svog Ringa Starra, malenog jorkija koji joj je više od deset godina bio najvjerniji prijatelj, oslonac i izvor neizmjerne sreće. Njezin zlatni dečko, kako mu je tepala, zauvijek je zaspao u njezinu naručju. Bio je uz nju u svakom trenutku, od prvog skoka iz košarice 2012. pa sve do posljednjeg daha.

NAJVEĆA OBOŽAVATELJICA LAURA GRGEC: Rozga me očarala 'Bižuterijom', imala sam tada samo devet godina. Sad smo prijateljice
Rozga me očarala 'Bižuterijom', imala sam tada samo devet godina. Sad smo prijateljice

- Zlatni moj dječače… Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati psića, ali ti si u toj košari sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao, Ringiću moj. Promijenio si mi život, obogatio ga i uvijek me dočekivao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca… - prisjetila se pjevačica prvog susreta sa svojim ljubimcem.

Dodala je i kako je posljednjih mjesec dana njezin pas vodio borbu, ali je na kraju otišao mirno. 

Pratitelji su joj u komentarima slali riječi utjehe i podrške.

'Šaljem ti najveći zagrljaj', 'Rasplakala si me, ali znaj da tvoj zlatni dječak ostaje zauvijek u tvom srcu', 'Ljubav koju si mu dala bila je beskonačna', pisali su.

POZNATI PAR Romansa na Bolu! Jelena Rozga i Ivan Huljić uživali u kafiću...
Romansa na Bolu! Jelena Rozga i Ivan Huljić uživali u kafiću...

Koliko joj je značio, Rozga nikada nije skrivala. Ringo je bio njezin mezimac. Imala je maskicu za mobitel s njegovom fotografijom, a kad bi uhvatila slobodno vrijeme, znala ga je odjenuti u pseće kompletiće i povesti u šetnju Splitom. Kad ga nije mogla voditi sa sobom na koncerte ili putovanja, brinuli su se roditelji, a mama ga je, kako je Jelena znala reći, uvijek malo previše razmazila hranom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala
OD CIFRE BOLI GLAVA...

Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala

Pjevačica je svoj 46. rođendan proslavila u zagrebačkom Botanistu, okružena morem cvijeća i lusterima pod vedrim nebom. A na kraju večeri svi su imali isto pitanje, koliko takva bajka stoji?
Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'
EVO KAKO SE MIJENJAO

Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'

Prije 10 godina publika ga je gledala u reality showu u kojem je prvo ljubio Splićanku Steffani Banić, a Riječanka Barbara Šegetin nije mu uzvratila osjećaje
Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality
EKSKLUZIVNO O ŽIVOTU NAKON SHOWA

Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića, koji je u međuvremenu došao do 165 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025