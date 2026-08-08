Andrea Šušnjara o svom teškom djetinjstvu: 'Da se opet rodim, ne bih odabrala istu obitelj...'

Pjevačica Andrea Šušnjara otkrila je nedavno detalje iz svog privatnog života i djetinjstva. U videoformatu '5 Minutes Left' autora Kristijana Jalšića, pjevačica je govorila o svom odrastanju i obiteljskim odnosima. Radi se o serijalu u kojemu se s poznatim osobama razgovara o privatnim pitanjima, zamišljajući da se radi o njihovim posljednjim minutama života. Koncept se temelji na pitanju - da imaš još pet minuta života, o čemu bi razgovarao?

Šušnjaru je voditelj pitao bi li opet izabrala istu obitelj u kojoj se rodila. 'Ne bih', odgovorila je, a zatim i obrazložila svoj odgovor.

Split: Andrea Šušnjara nastupila je s grupom Magazin | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Dolazim iz disfunkcionalne obitelji, tako da sam u startu imala manje šanse za uspjeh i prolazila sam puno teže stvari nego većina mojih vršnjaka. Od rastave mojih roditelja do toga da, evo, da nije bilo moje bake, možda ja danas ne bih bila tu gdje jesam - rekla je. Ipak, istaknula je kako ju je cijela situacija ojačala.

- Zahvaljujući svemu što sam prošla, jaka sam osoba i iskusila sam puno gore stvari od onih koje su mi se dogodile kad sam bila dijete - rekla je.

I ranije je ova bivša pjevačica Magazina pričala o svojem odrastanju. Tada je istaknula i kako je Tonči Huljić imao veliku ulogu u njenom životu te da mu je zbog toga zahvalna.

ARHIVA - Boris Novković s pjesmom 'Vukovi umiru sami' pobijedio na Dori 2005. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- On je došao u moj život u baš nekim kritičnim, ključnim godinama, kad sam imala 16, kada je moj život mogao ići u bilo kojem pravcu. On me stvarno usmjerio i naučio posao - rekla je svojedobno za In Magazin.

Iako je odrastala bez oca, tada je rekla kako su u prijateljskim odnosima te da je naučila s godinama oprostiti i sebi i drugima.