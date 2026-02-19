Obavijesti

ELIZABETA GA OBOŽAVALA

Andrew je bio miljenik kraljice? Evo zašto su svi uvjereni u to

Piše Đurđica Sarjanović,
Andrew je bio miljenik kraljice? Evo zašto su svi uvjereni u to
Foto: Steve Parsons/PRESS ASSOCIATION - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Mnogi su uvjereni da je Andrew bio omiljeno dijete kraljice Elizabete II., a mediji godinama pišu da ga je majka u svemu podržavala i branila u javnosti.

Brojni svjetski mediji dugi niz godina su na temelju priča kraljevskih eksperata pisali kako je Andrew bio omiljeno dijete Elizabete II, a ističu kako je pokojna britanska kraljica to dokazivala svojim potezima. Na njegov 66. rođendan ga p-je olicija uhitila zbog sumnji na zloupotrebnu javnog položaja. 

- Radila je sve što je u njezinoj moći da ga zaštiti - komentirao je za Us Weekly kraljevski biograf Christopher Andersen. 

- Ne vjerujem da bi Elizabeta II ikada dopustila da se Andrewa izbaci iz kraljevske obitelji, niti da mu se oduzmu sve titule - dodao je u intervjuu iz prošle godine. Odnos kraljice i njezina sina prikazan je i u popularnoj seriji "Kruna", u kojoj se implicira da ga je majka podržavala možda i više nego ostalu djecu.

U intervjuu 2019. godine za BBC, Andrew se prvi put osvrnuo na svoje prijateljstvo s Jeffreyjem Epsteinom. Bivši vojvoda od Yorka uništio si je ugled onda, a izvor bliski kraljevskoj obitelji komentirali su kasnije kako mu je ta odluka bila potpuno nepromišljena. Postupci njegove majke nakon tog intervjua dokazali su da ga je i onda nastojala zaštititi. Uživao je povlašteni status, a samo nekoliko tjedana nakon što je bio upleten u optužbe za seksualno napastovanje, s kraljicom je bio na jednom javnom događanju, čime je ona pokazala da ima njezinu podršku.

Nakon kraljičine smrti u rujnu 2022. godine, Andrew je napisao dirljivu posvetu majci u kojoj je istaknuo da će mu nedostajati njezina "bespogovorna podrška u svemu". 

