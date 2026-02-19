Andrewa je bivša žena Sarah Ferguson žustro branila: Njoj je Epstein posuđivao novac...

Bivši princ Andrew poznavao je Sarah Ferguson još od djetinjstva. Njihove su obitelji bile bliske i kretale su se u istim aristokratskim krugovima, a oboje su i daleki rođaci. Ipak, romantična veza započela je tek mnogo godina kasnije.

U ožujku 1986. objavili su zaruke nakon godinu dana veze. Andrew je osobno osmislio zaručnički prsten – deset dijamanata okruživalo je burmanski rubin, čija je crvena boja odabrana kao simbol njezine prepoznatljive kose.

Vjenčali su se 23. srpnja 1986. u veličanstvenom ambijentu Westminsterske opatija. Od samog početka Sarah je bila prihvaćena u kraljevskoj obitelji, a mnogi su je uspoređivali s princezom Dianom, ističući koliko su različite – Diana suzdržana i elegantna, Sarah otvorena, spontana i vedra. Kao vojvoda i vojvotkinja od Yorka, Andrew i Sarah predstavljali su britansku krunu na brojnim turnejama. Mediji su pratili svaki njihov korak. Godine 1988. rodila se njihova prva kći, princeza Beatrice, a 1990. i princeza Eugenie. Ipak, već onda im je brak bio klimav. Nisu provodili previše vremena zajedno zbog njegovih obaveza, a Sarah je u to vrijeme bila frustrirana što sve radi pod budnim okom javnosti.

Foto: PA

Tabloidi su je ismijavali zbog izgleda i težine, a ona je kasnije priznala da je zbog pritiska razvila poremećaje u prehrani i izgubila samopouzdanje. Situacija se dodatno zakomplicirala 1992. kada su objavljene fotografije na kojima je viđena u bliskom društvu teksaškog milijunaša Stevea Wyatta. Iste godine par je objavio da se razvodi, a Sarah je prestala obnašati kraljevske dužnosti.

Unatoč razvodu, njihova povezanost nikada nije u potpunosti prekinuta. Dijelili su skrbništvo nad kćerima, a i nakon službenog kraja braka ostali su u bliskim odnosima. Financijska nagodba uključivala je godišnju isplatu od oko 15.000 funti, dok je kraljica Elizabeta II navodno kupila kuću vrijednu 500.000 funti za Sarah i djecu te joj osigurala znatan novčani iznos.

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Godinama je bila na distanci od kraljevske obitelji, a 2023. godine se Ferguson prvi put pojavila na službenoj obiteljskoj večeri nakon 1992. godine.

Godine 2011. objavljeno je kako je Jeffrey Epstein pomogao Ferguson u financijskoj krizi, što je dodatno opteretilo njezin javni imidž. Andrewova povezanost s Epsteinom dovela je do toga da se 2019. povuče iz javnih kraljevskih dužnosti.

Ipak, Sarah je posljednjih godina navodno bila uz bivšeg supruga u najtežim trenucima te ga je javno branila nakon svih optužbi na njegov račun.